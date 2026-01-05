El macabro hallazgo en un contenedor de basura de Mar del Plata

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos María Russo, quien encabeza la investigación y ordenó las medidas correspondientes para determinar el origen del cráneo. De acuerdo con las primeras evaluaciones, no se hallaron indicios que permitan vincular el hallazgo con un episodio de violencia reciente.

mdq basura

Fuentes de la investigación señalaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente, lo que refuerza la hipótesis de que podría tratarse de material anatómico utilizado con fines de estudio médico o académico y descartado de manera irregular. Esta línea es, por el momento, la principal para los investigadores.

Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que se aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen del resto óseo y descartar por completo cualquier otra sospecha. Las pericias buscarán establecer, entre otros puntos, la antigüedad del cráneo y su procedencia.

Otro antecedente: obreros encontraron cráneos y otros restos humanos en una casa en construcción

En marzo del 2025, trabajadores de una obra en el partido de Pinamar, fueron los descubridores de un escalofriante hallazgo cuando en una casa en construcción encontraron un cráneo mientras juntaban arena en el patio. Pero, no fue el único, los vecinos de Ostende quedaron sorprendidos porque serían varios los cuerpos hallados allí.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Argel y Ayacucho. Tras el descubrimiento, los trabajadores alertaron a la Policía, que comenzó a remover más arena y encontró otros cinco cráneos, además de varios huesos dispersos en el terreno.