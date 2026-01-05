El macabro hallazgo en un contenedor de basura de Mar del Plata
El descubrimiento fue en un volquete cercano al Golf de Playa Grande y sacudió el inicio de temporada de verano en Mar del Plata.
Macabro hallazgo en un contenedor de basura en el inicio de la temporada: qué encontraron
Un hallazgo macabro generó conmoción en Mar del Plata en plena temporada alta de verano. Un cráneo humano fue encontrado a metros del exclusivo Golf de Playa Grande, una de las zonas más transitadas y valorizadas de la ciudad, aunque las autoridades descartaron de manera preliminar que el episodio esté vinculado a un hecho criminal.
El descubrimiento ocurrió sobre la calle Leandro N. Alem al 4900, cuando un vecino advirtió la presencia del resto óseo entre escombros y basura de obra acumulados en la vía pública. Alarmado por la situación, dio aviso a la Policía, que se hizo presente rápidamente en el lugar debido al intenso movimiento turístico y residencial que caracteriza a la zona.
Efectivos policiales resguardaron el área y dieron intervención a la Policía Científica, que realizó las primeras pericias sobre el cráneo.
Según trascendió, el resto óseo se encontraba completamente limpio, sin rastros de tejidos blandos, y presentaba características que llamaron la atención de los investigadores.
La causa quedó a cargo del fiscal Carlos María Russo, quien encabeza la investigación y ordenó las medidas correspondientes para determinar el origen del cráneo. De acuerdo con las primeras evaluaciones, no se hallaron indicios que permitan vincular el hallazgo con un episodio de violencia reciente.
Fuentes de la investigación señalaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente, lo que refuerza la hipótesis de que podría tratarse de material anatómico utilizado con fines de estudio médico o académico y descartado de manera irregular. Esta línea es, por el momento, la principal para los investigadores.
Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que se aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen del resto óseo y descartar por completo cualquier otra sospecha. Las pericias buscarán establecer, entre otros puntos, la antigüedad del cráneo y su procedencia.
Otro antecedente: obreros encontraron cráneos y otros restos humanos en una casa en construcción
En marzo del 2025, trabajadores de una obra en el partido de Pinamar, fueron los descubridores de un escalofriante hallazgo cuando en una casa en construcciónencontraron un cráneo mientras juntaban arena en el patio. Pero, no fue el único, los vecinos de Ostende quedaron sorprendidos porque serían varios los cuerpos hallados allí.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Argel y Ayacucho. Tras el descubrimiento, los trabajadores alertaron a la Policía, que comenzó a remover más arena y encontró otros cinco cráneos, además de varios huesos dispersos en el terreno.