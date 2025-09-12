En vivo Radio La Red
FEMICIDIO

La encontraron muerta en una bolsa de basura en la casa de su novio: ¿quién era Solange Sanabria?

El cuerpo mutilado de Solange Sanabria Ventura, de 25 años y madre de una niña, fue encontrado en un departamento del centro de Pilar tras un llamado por olores nauseabundos.

El cuerpo apareció desmembrado dentro de una bolsa de residuos. Los investigadores sospechan que Benítez habría contado con la ayuda de un joven de 21 años, identificado como Gonzalo Matías Lynch, quien fue arrestado poco después acusado de colaborar en el traslado de los restos.

Solange, madre de una niña de cinco años y la menor de tres hermanas, había desaparecido el 21 de agosto en la zona de General Rodríguez. Su familia presentó la denuncia recién el 1 de septiembre y desde entonces se había montado un operativo para localizarla.

Solange madre de una ni&ntilde;a de cinco a&ntilde;os y fue asesinada por su pareja (Foto: redes sociales).

Solange madre de una niña de cinco años y fue asesinada por su pareja (Foto: redes sociales).

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre olores nauseabundos en un edificio de la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal céntrica. Al entrar al departamento, los efectivos hallaron el cuerpo envuelto en frazadas y atado con sogas. En una de las habitaciones encontraron a Benítez intentando cortarse el brazo con un serrucho; fue trasladado al Hospital Central de Pilar y luego a la SubDDI local.

Lynch, presunto cómplice, fue localizado horas más tarde en una vivienda del barrio Los Troncos, donde la policía había montado vigilancia. La causa quedó caratulada como femicidio y tentativa de suicidio, bajo la instrucción de la fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron a Solange con mensajes de dolor y pedidos de justicia. “Que Dios te reciba en su misericordia y guíes a E. desde lo más alto. No hay consuelo ni explicación para tanta crueldad”, escribió una prima de la víctima, antes de reclamar: “Que se haga justicia, Osky Benítez asesino”.

