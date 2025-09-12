La encontraron muerta en una bolsa de basura en la casa de su novio: ¿quién era Solange Sanabria?

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre olores nauseabundos en un edificio de la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal céntrica. Al entrar al departamento, los efectivos hallaron el cuerpo envuelto en frazadas y atado con sogas. En una de las habitaciones encontraron a Benítez intentando cortarse el brazo con un serrucho; fue trasladado al Hospital Central de Pilar y luego a la SubDDI local.

Lynch, presunto cómplice, fue localizado horas más tarde en una vivienda del barrio Los Troncos, donde la policía había montado vigilancia. La causa quedó caratulada como femicidio y tentativa de suicidio, bajo la instrucción de la fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron a Solange con mensajes de dolor y pedidos de justicia. “Que Dios te reciba en su misericordia y guíes a E. desde lo más alto. No hay consuelo ni explicación para tanta crueldad”, escribió una prima de la víctima, antes de reclamar: “Que se haga justicia, Osky Benítez asesino”.