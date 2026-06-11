Una buena de ANSES: el Gobierno confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados en julio

Aunque el dato definitivo debe ser informado por el organismo estadístico nacional, las proyecciones de los analistas financieros y consultoras privadas permiten anticipar con relativa precisión el resultado final.

En este contexto, miles de adultos mayores comenzaron a realizar cálculos para conocer cuál será el monto que recibirán durante el próximo período de liquidación.

La jubilación mínima volvería a subir

Si la inflación mensual finalmente se ubica en el porcentaje previsto, la jubilación mínima registrará una nueva actualización.

Las estimaciones indican que el haber básico pasaría a ubicarse en torno a los $412.594, consolidando una nueva mejora nominal respecto de los valores vigentes durante junio.

Sin embargo, para los jubilados de menores ingresos el dato más importante continúa siendo la continuidad del bono extraordinario que complementa los haberes.

Con la incorporación del refuerzo de $70.000, ningún beneficiario que cobre la jubilación mínima percibiría menos de $482.594 durante julio.

Esta ayuda adicional se transformó en una herramienta clave para amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Qué ocurrirá con la jubilación máxima

El incremento también alcanzará a quienes perciben los haberes más altos del sistema.

De acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la base del ajuste estimado, la jubilación máxima se ubicaría cerca de los $2.776.369, convirtiéndose en el valor más elevado de las prestaciones previsionales para el mes de julio.

Si bien estos beneficiarios no reciben bonos complementarios, sí acceden al mismo porcentaje de actualización aplicado al resto de las jubilaciones.

La diferencia radica en que el ajuste impacta sobre montos considerablemente más altos, lo que genera variaciones nominales de mayor magnitud.

Las otras prestaciones también tendrán aumentos

El ajuste no sólo alcanza a las jubilaciones ordinarias.

Las distintas prestaciones sociales que dependen de ANSES también experimentarían modificaciones como consecuencia de la actualización basada en la inflación.

Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva tradicional.

Según los cálculos preliminares, quienes perciben esta prestación pasarían a recibir un haber cercano a los $330.075, cifra que se complementaría con el bono extraordinario.

De esta manera, el ingreso total ascendería a aproximadamente $400.075 durante julio.

Cómo quedarían las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también serían alcanzadas por la actualización prevista.

En el caso de las prestaciones por invalidez o vejez, los beneficiarios podrían percibir un monto total cercano a los $358.816, una vez incorporado el refuerzo extraordinario.

Estas prestaciones constituyen una fuente de ingresos fundamental para miles de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Por ello, cada actualización mensual genera una gran expectativa entre los titulares que dependen de estos recursos para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.

Un beneficio especial para madres de siete hijos

Dentro del universo de las Pensiones No Contributivas existe una categoría particular destinada a madres de siete hijos o más.

Para este grupo, las proyecciones indican que el ingreso total quedaría equiparado al valor de la jubilación mínima.

Esto significa que podrían percibir alrededor de $482.594, considerando tanto el haber correspondiente como el bono extraordinario vigente.

La equiparación busca garantizar una cobertura similar a la de los jubilados que perciben el ingreso mínimo del sistema.

Quiénes recibirán el bono extraordinario

El refuerzo de $70.000 continuará focalizado en los sectores con menores ingresos previsionales.

La ayuda económica alcanzará principalmente a quienes perciban haberes equivalentes o inferiores al mínimo establecido por el sistema.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Pensionados nacionales.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez.

Madres de siete hijos o más que cobran pensiones no contributivas.

El objetivo del bono es reforzar los ingresos de quienes presentan una mayor exposición al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La importancia del bono para los ingresos previsionales

Especialistas en temas previsionales remarcan que el refuerzo extraordinario se ha convertido en un componente central de los ingresos de millones de adultos mayores.

De hecho, en muchos casos la diferencia entre percibir únicamente el haber mensual o recibir además el bono representa una mejora significativa para afrontar gastos cotidianos.

Medicamentos, alimentos, transporte y tarifas de servicios públicos forman parte de los rubros que más preocupan a los jubilados, especialmente en un contexto económico donde los precios continúan registrando aumentos mensuales.

Por esa razón, cada anuncio relacionado con la continuidad de estos complementos económicos genera una fuerte atención entre los beneficiarios.

Calendario de pagos para jubilados que cobran el haber mínimo

ANSES ya estableció las fechas de pago correspondientes a julio para quienes perciben la jubilación mínima.

El cronograma quedó organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizado en 0: 8 de julio.

DNI finalizado en 1: 10 de julio.

DNI finalizado en 2: 13 de julio.

DNI finalizado en 3: 14 de julio.

DNI finalizado en 4: 15 de julio.

DNI finalizado en 5: 16 de julio.

DNI finalizado en 6: 17 de julio.

DNI finalizado en 7: 20 de julio.

DNI finalizado en 8: 21 de julio.

DNI finalizado en 9: 22 de julio.

Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar un funcionamiento ordenado del sistema de pagos.

Fechas de cobro para haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo cobrarán en una segunda etapa.

El calendario previsto establece las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Como ocurre habitualmente, los fondos estarán disponibles a través de las cuentas bancarias donde cada beneficiario percibe sus haberes mensuales.