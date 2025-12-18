El furioso audio de Maru Botana contra la empleada que denunció a su marido: "Es una basura"

"Le consulté a Maru por este tema y dice: 'tengo muchísimos empleados, esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados'", precisó el periodidsta.

Y luego acercó su teléfono celular al micrófono y se escuchó la voz de la famosa cocinera y empresaria gastronómica decir indignada por la situación: "Es una basura, no lo puedo creer. Aparte ya arreglé todo".

Bremer indicó también que con esta persona que hizo la denuncia, Maru y su marido Bernardo Solá llegaron a un acuerdo para resolver el litigio donde se estableció un acuerdo de 50 millones de pesos en tres cuotas.

"Una persona que le da trabajo a mucha gente, muchos locales, muchos empleados y tenés uno que no te responde. Una persona que actuó de mala fe", obervó la conductora Pamela David bancando a Maru Botana.

Los detalles de la escandalosa denuncia contra Bernardo Solá, el marido de Maru Botana

Ángel de Brito detalló en LAM (América Tv) cómo fue la denuncia de una ex empleada de uno de los locales de Maru Botana contra Bernardo Solá, marido de la cocinera.

"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", comenzó explicando el conductor.

Y remarcó: "Una ex empleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".

"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo. Lo acusa de incomodarla", continuó detallando.

Y comentó cómo fue el arreglo económico entre las partes y el monto total que Maru Botana y su marido Bernardo Solá ya comenzaron a abonarle a la ex empleada.

"La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", precisó el conductor acerca del acuerdo entre las partes.