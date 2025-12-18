El furioso audio de Maru Botana contra la empleada que denunció a su marido: "Es una basura"

En medio del revuelo por su participación especial en MasterChef Celebrity (Telefe) y el reencuentro con su enemiga Yanina Latorre en el reality, Maru Botana enfrenta otra inesperada polémica.
En el programa Desayuno Americano se conoció la dura respuesta de la cocinera Maru Botana ante la denuncia de una ex empleada a su marido Bernardo Solá.
Fue Ángel de Brito en el ciclo LAM (América Tv) quien reveló que una ex empleada denunció al marido de Maru Botana, Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral.
"Demandó a Maru Botana y a su esposo por deudas salariales y particularmente a él por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47", precisó el conductor. Y también se conoció que esta ex empleada había llegado a un acuerdo económico con la cocinera y su marido en tres cuotas.
Lo cierto es que en Desayuno Americano (América Tv), Luis Bremer detalló el contacto que tuvo en las últimas horas con Maru Botana por este tema y también expuso un furioso audio con la respuesta de la cocinera a su ex empleada.
"Le consulté a Maru por este tema y dice: 'tengo muchísimos empleados, esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados'", precisó el periodidsta.
Y luego acercó su teléfono celular al micrófono y se escuchó la voz de la famosa cocinera y empresaria gastronómica decir indignada por la situación: "Es una basura, no lo puedo creer. Aparte ya arreglé todo".
Bremer indicó también que con esta persona que hizo la denuncia, Maru y su marido Bernardo Solá llegaron a un acuerdo para resolver el litigio donde se estableció un acuerdo de 50 millones de pesos en tres cuotas.
"Una persona que le da trabajo a mucha gente, muchos locales, muchos empleados y tenés uno que no te responde. Una persona que actuó de mala fe", obervó la conductora Pamela David bancando a Maru Botana.
Ángel de Brito detalló en LAM (América Tv) cómo fue la denuncia de una ex empleada de uno de los locales de Maru Botana contra Bernardo Solá, marido de la cocinera.
"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", comenzó explicando el conductor.
Y remarcó: "Una ex empleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".
"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo. Lo acusa de incomodarla", continuó detallando.
Y comentó cómo fue el arreglo económico entre las partes y el monto total que Maru Botana y su marido Bernardo Solá ya comenzaron a abonarle a la ex empleada.
"La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", precisó el conductor acerca del acuerdo entre las partes.