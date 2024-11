El médico argentino que triunfó contra el VIH y transformó el tratamiento de la enfermedad

"Cuando fui a Canadá en el '81 empezó una epidemia que fue devastadora. Cambió todo. Como estaba haciendo una especialidad de neumonología, empecé a tratar pacientes que se estaban muriendo con una neumonía muy mala. Les encontramos un tratamiento, pero se morían igual porque el virus (VIH) continuaba progresando", contó en diálogo con A24.

"Sentí el desafío de tener el conocimiento íntimo de la dificultad de lo que la enfermedad generaba (...) Tenía una estrategia de lo que podía funcionar y empecé a hacer estudios de combinación de antivirales para contrarrestar el SIDA", agregó.

Y aseguró: "Pasaron 10 años. En el 96, tuve el privilegio de mostrarle al mundo desde Vancouver que si usábamos terapia triple podíamos frenar la replicación viral".

Según explicó el especialista, tras esto pudieron observar que los pacientes no se enfermaban, no se morían y se transformaba en negativa la carga viral, por lo que no había más virus circulando y la persona ya no infectaba más.

"El tratamiento se pudo usar como prevención y empezamos una nueva campaña desde 2006. Para el 2024 anunciamos que la provincia de British Columbia tenía la epidemia controlada", destacó.

El enfoque de Montaner frenó la replicación viral, logrando que el VIH pudiera ser manejado con un tratamiento farmacológico similar al que reciben los pacientes de hipertensión.

"El problema que tenemos es que seguimos diagnosticando paciente porque el resto del mundo todavía no está en el mismo nivel de control. La campaña es mostrarle a la gente la oportunidad que hay de eliminar el desafío del VIH", explicó.

Julio Montaner, la ciencia y las nuevas enfermedades que se podrán combatir

Según detalló Montaner, en el 2015 pudo mostrar al resto del mundo lo que estaban haciendo. "Logramos que las Naciones Unidas, la OMS y todos los países del mundo se pusieran de acuerdo de que el tratamiento para la prevención fuera la nueva pauta global para controlar el VIH - SIDA para el 2030", explicó.

"En se momento me di cuenta que esta experiencia abría la puerta para transitar un camino para controlar otras enfermedades infecciones cómo gonorrea, sífilis, clamidia, hepatitis C. (...) Empezamos a pensar que si esto funciona para enfermedades contagiosas por forma infecciosa porqué no adaptarlas para enfermedades de contagio social, como el tabaco, el alcohol y las drogas", sostuvo.

"El desafío del SIDA nos cambió la mentalidad. Antes el tratamiento era la abstinencia, ser monógamo y usar preservativo. Tenemos que ser más inclusivos en la forma de pensar. El cambio de conducta es importante, pero también hay que apoyar a la gente con información, educación y con tratamientos".