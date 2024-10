Salud, en alerta: el Gobierno reducirá un 76% los fondos para el VIH e ITS

El recorte afecta también al Programa 22, “Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual”, destinado a reducir la incidencia del VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual (ETS) y mejorar la calidad de vida.

El mismo se encarga de controlar y distribuir los medicamentos antirretrovirales destinados a personas que no tienen cobertura social. Además, incluye testeos, diagnóstico, consejería, atención médica, tratamientos seguimiento, entrega de preservativos, materiales de prevención y promoción y del Programa de Asistencia Alimentaria para personas que viven con VIH (PAAI).

“Esto va a significar que la salud de muchas personas, por no tener acceso a su medicación, se deteriore, suba su carga viral, bajen las defensas y entonces puedan tener diferentes enfermedades oportunistas. Atenta, no solamente contra la salud, sino contra la vida de las personas”, indicó Di Bello.

Desde hace más de 20 años el Ministerio de Salud de la Nación realiza las compras para asegurar la provisión en forma gratuita de tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público de salud.

Durante el 2024, a causa de la paralización de compras públicas, el sector enfrenta faltantes de algunos medicamentos, lo que ha provocado cambios forzados de tratamientos, faltantes de preservativos, como así también falta de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos fundamentales para el monitoreo de la efectividad y seguridad de los tratamientos.

image.png Testeo rápido VIH. (Foto: archivo)

"No solo es el tratamiento, hay personas que, además de tener VIH, no tienen trabajo, no pueden pagar un bondi, un subte a 750 pesos, hay una crisis habitacional en donde no se puede alquilar. Y, sin ir más lejos, el 52 % de las personas en Argentina vivimos en la pobreza”, indicó.

Según Di Bello y todo el Frente, el presupuesto para el Programa 22 ha crecido sólo un 8,51% en comparación con el último presupuesto aprobado (2023), mientras que la inflación interanual acumulada de septiembre 2023 a septiembre 2024 ha sido del 209%.

Además, del presupuesto total del Ministerio de Salud en 2023, el Programa 22 significaba el 4,8% y para 2025 se prevé que el porcentaje de ese Programa descienda al 0,89% del total de los recursos asignados a la salud pública.

"El recorte presupuestario propuesto no solo es un retroceso en la lucha por la salud pública y los derechos humanos, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen del sistema público de salud para continuar con sus tratamientos, en cumplimiento de la Ley 27.675", concluyó.