Se habla de “indetectable” cuando, a partir de una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, se logra evitar la replicación del virus y se disminuye su cantidad en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales. Alcanzar ese estado no significa haber eliminado el virus. Cuando una persona con VIH en tratamiento mantiene una carga viral indetectable durante al menos seis meses, no existe posibilidad de transmisión del virus por vía sexual.

Esta iniciativa, generada a partir de evidencia científica sólida, es respaldada por organizaciones de la sociedad civil y por entidades científicas internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos (CDC, del inglés Centers for Disease Control and Prevention), la Sociedad internacional de Sida (IAS, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida (IAPAC), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), entre otras.

La cartera sanitaria nacional tiene como prioridad la estrategia de prevención combinada que busca garantizar derechos universales, contemplando la particularidad de cada persona, sus deseos, elecciones y situación social. El Estado nacional sostiene su rol como principal garante del acceso a la salud y de la disminución del estigma de las personas con VIH a partir de acciones como la implementación del test rápido de VIH para un diagnóstico oportuno, la confirmación diagnóstica del virus con carga viral y el acceso universal al tratamiento antirretroviral, la disponibilidad de drogas de primera línea acorde a las recomendaciones nacionales e internacionales y la accesibilidad a estudios de seguimiento que confirmen que la persona se encuentra indetectable.

El VIH en Argentina

Actualmente, en nuestro país, 65.000 personas con VIH reciben su medicación de parte del Estado nacional, quien incluso garantiza el tratamiento de las personas que no cuentan con una cobertura de salud y de aquellas que no reciben la medicación por parte de su obra social.

A estas acciones, que reafirman el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación en la lucha por la disminución del estigma y la discriminación asociados al VIH, se suma ahora la adhesión al concepto I=I como una herramienta social, política y científica que garantiza el derecho a la información promoviendo la calidad de vida y la salud de las personas.

140.800 personas viven con VIH

13% desconoce su diagnóstico

30,1% se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección

5.300 personas al año en promedio se notifican con VIH

65.500 personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público

Más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección.

