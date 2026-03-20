Fin de los juicios laborales: la medida más polémica y la reacción del Gobierno con las empresas

Sin embargo, el nuevo proyecto propone endurecer significativamente los requisitos para iniciar este tipo de demandas, lo que podría transformar el panorama legal en todo el país.

Los principales cambios que propone la reforma

El texto legislativo introduce una serie de modificaciones que, de aprobarse, impactarán directamente en la capacidad de los trabajadores para litigar. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Requisitos más estrictos desde el inicio

Uno de los pilares del proyecto es la exigencia de que los demandantes presenten pruebas más contundentes desde la etapa inicial del proceso. Esto implica que ya no bastará con sospechas razonables: será necesario contar con fundamentos sólidos antes de que el caso avance.

Cambio en la carga de la prueba

En determinados escenarios, la reforma establece que será el propio trabajador quien deba demostrar que las decisiones tomadas por el empleador —como comisiones o inversiones— fueron inapropiadas o perjudiciales.

Este cambio representa una diferencia sustancial respecto del esquema actual, donde muchas veces la empresa debía justificar su accionar.

Limitaciones a las demandas colectivas

Otro punto clave es la restricción a las llamadas “class actions”. El proyecto busca reducir este tipo de litigios al exigir condiciones más estrictas para su aprobación.

Esto podría traducirse en menos demandas masivas y más procesos individuales, lo que en la práctica encarece y dificulta el acceso a la justicia.

Freno a la etapa de recolección de pruebas

La iniciativa también contempla la posibilidad de suspender el proceso de “discovery”, una fase crucial en los juicios en Estados Unidos en la que ambas partes intercambian información relevante.

Con la reforma, este proceso quedaría congelado hasta que un juez determine si el caso tiene méritos suficientes para avanzar, lo que podría impedir que los trabajadores accedan a pruebas clave en etapas tempranas.

El argumento oficial: frenar litigios sin sustento

Los legisladores que impulsan la iniciativa, en su mayoría del Partido Republicano, sostienen que el sistema actual ha sido utilizado de manera abusiva.

Según esta visión, existe una creciente ola de demandas colectivas sin fundamentos sólidos, que obliga a las empresas a cerrar acuerdos millonarios para evitar costos judiciales, incluso en casos débiles.

Desde este enfoque, la reforma permitiría:

Reducir gastos legales innecesarios

Proteger los recursos de los planes de retiro

Incentivar una gestión más eficiente de los beneficios laborales

Los promotores aseguran que cada dólar destinado a litigios es un dólar menos para mejorar las prestaciones de los trabajadores.

Las críticas: riesgo de limitar derechos fundamentales

Del otro lado del debate, sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los trabajadores advierten que la medida podría tener consecuencias graves.

Entre las principales críticas se señala que elevar la barrera de acceso a la justicia podría desalentar reclamos legítimos, especialmente en casos donde los trabajadores no cuentan con recursos suficientes para afrontar un proceso judicial complejo.

Además, remarcan que:

Las demandas colectivas permiten equilibrar la desigualdad entre empleados y grandes corporaciones

Limitar el “discovery” podría ocultar pruebas clave

El aumento de costos iniciales dejaría fuera del sistema a muchos demandantes

Para estos sectores, el proyecto no solo modifica reglas procesales, sino que redefine el equilibrio de poder entre empleadores y empleados.

Un contexto judicial que acompaña el endurecimiento

El avance legislativo no ocurre en el vacío. En paralelo, decisiones recientes del sistema judicial ya anticipan una tendencia hacia criterios más estrictos.

Un fallo de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito marcó un precedente al dificultar la certificación de demandas colectivas en casos relacionados con pérdidas en inversiones de planes de retiro.

Este tipo de resoluciones refuerza la idea de que el sistema judicial estadounidense podría estar moviéndose hacia un modelo más restrictivo para los litigios laborales.

Quiénes podrían verse afectados

El impacto potencial de esta reforma es amplio y abarca a millones de personas en todo el país.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Trabajadores activos

Aquellos que cuentan con planes de jubilación o beneficios administrados por sus empleadores podrían enfrentar mayores obstáculos para reclamar irregularidades.

Jubilados

Quienes dependen de fondos de retiro también podrían ver limitada su capacidad de acción ante posibles pérdidas o malas decisiones de inversión.

Empleados con beneficios de salud

Algunos expertos advierten que el alcance de la ley podría extenderse a otros beneficios laborales, incluyendo ciertos planes de salud.

Más costos, más barreras y menos litigios

En términos prácticos, la reforma implicaría un cambio profundo en la experiencia de los trabajadores que buscan justicia.

Entre las consecuencias más relevantes se destacan:

Mayor costo inicial para iniciar una demanda

Menor acceso a pruebas internas de las empresas

Reducción de demandas colectivas

Procesos más largos y complejos

Todo esto configura un escenario donde litigar será más difícil, más caro y más incierto.

El futuro del proyecto: entre la política y la justicia

A pesar de su avance, el proyecto aún no es ley. Debe atravesar nuevas etapas dentro del Congreso de Estados Unidos antes de su eventual aprobación.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas, con posiciones cada vez más polarizadas.

Por un lado, quienes ven en la reforma una herramienta necesaria para ordenar el sistema judicial. Por otro, quienes la consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Un debate que trasciende fronteras

Aunque se trata de una iniciativa en Estados Unidos, su impacto podría resonar a nivel global.

Las decisiones que se tomen en una de las principales economías del mundo suelen influir en tendencias legales y laborales en otros países, incluyendo Argentina.

Por eso, especialistas en derecho laboral siguen de cerca la evolución del proyecto, conscientes de que podría marcar un precedente en la relación entre trabajadores, empresas y sistema judicial.