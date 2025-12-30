Ola de calor en CABA: abrieron 250 refugios climáticos y refuerzan el SAME ante la Alerta Naranja.

SAME —con servicio aéreo y nocturno disponible—

—con servicio aéreo y nocturno disponible— Bomberos

Defensa Civil

También se activaron guardias preventivas frente a posibles cortes de luz, especialmente en zonas con grupos vulnerables. Los equipos disponen de generadores propios y están preparados para asistir a electrodependientes, adultos mayores y emergencias en ascensores, además de brindar iluminación de emergencia si fuera necesario.

“Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de los porteños”, afirmó Macri.

Embed La Ciudad cuenta con un sistema para responder y brindar asistencia a los vecinos los días de altas temperaturas. pic.twitter.com/Jgu2tAu0oQ — Buenos Aires Ciudad (@gcba) December 30, 2025

Dónde están los refugios climáticos

Además, se ampliaron los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas, donde se ofrecen hidratación y controles básicos.

Los refugios climáticos, que pasaron de 82 a 250, incluyen:

Centros de salud, bibliotecas, museos y sedes comunales

Edificios públicos y espacios climatizados

Áreas al aire libre como el Jardín Botánico, Parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico, y la Reserva Ecológica

Los puntos disponibles pueden consultarse por Boti (WhatsApp 11-5050-0147) o mediante el mapa oficial en el sitio del Gobierno porteño.

Advertencia médica: riesgo de golpes de calor

En la conferencia también participaron Alberto Crescenti (SAME), Natalia Persini (Ambiente), Diego Vacchino (Atención Primaria) y Walter Molina (Bomberos). Crescenti advirtió sobre el impacto del calor en estas fechas: “Un golpe de calor es una emergencia pura. Tenemos las Fiestas y el alcohol se lleva muy mal con el calor. Queremos que las Fiestas no las pasen con nosotros, sino con sus familias”.

Los refugios climáticos brindan hidratación, descanso y asistencia básica con personal capacitado. Ante síntomas de golpe de calor o si se requiere atención médica, las autoridades recomiendan acudir a centros de salud o llamar al 107.

Pronóstico: semana sofocante

Para este martes y el cierre del año, el pronóstico anuncia temperaturas extremas sin lluvias que alivien el clima. Para hoy, el termómetro podría llegar a 37 °C en la Ciudad de Buenos Aires, marcando una semana con valores muy por encima del promedio estacional.