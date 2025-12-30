En vivo Radio La Red
Actualidad
Ola de calor
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

Ola de calor en CABA: abrieron 250 refugios climáticos y refuerzan el SAME ante la Alerta Naranja

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, triplicó los establecimientos para resguardarse de las altas temperaturas. Además, se ampliaron los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, triplicó los establecimientos para resguardarse de las altas temperaturas.

La Ciudad de Buenos Aires activó un operativo especial ante la ola de calor extremo que atraviesa el AMBA y gran parte del país. Tras la declaración de Alerta Naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gobierno porteño puso en marcha un plan integral para reducir los riesgos sanitarios e impedir que las altas temperaturas afecten la salud de la población.

Una de las principales medidas fue la apertura de más de 250 refugios climáticos, triplicando la capacidad habitual para ofrecer espacios seguros, con sombra, hidratación y aire acondicionado para los vecinos de todos los barrios.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo durante una conferencia de prensa: “Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”. Según precisó, el operativo involucra coordinación permanente entre distintas áreas de emergencia.

Ola de calor en CABA: abrieron 250 refugios climáticos y refuerzan el SAME ante la Alerta Naranja.

Reforzaron SAME, Bomberos y Defensa Civil

Macri destacó que la situación es monitoreada minuto a minuto y se reforzaron todos los equipos de respuesta, entre ellos:

  • SAME —con servicio aéreo y nocturno disponible—
  • Bomberos
  • Defensa Civil

También se activaron guardias preventivas frente a posibles cortes de luz, especialmente en zonas con grupos vulnerables. Los equipos disponen de generadores propios y están preparados para asistir a electrodependientes, adultos mayores y emergencias en ascensores, además de brindar iluminación de emergencia si fuera necesario.

Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de los porteños”, afirmó Macri.

Dónde están los refugios climáticos

Además, se ampliaron los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas, donde se ofrecen hidratación y controles básicos.

Los refugios climáticos, que pasaron de 82 a 250, incluyen:

  • Centros de salud, bibliotecas, museos y sedes comunales
  • Edificios públicos y espacios climatizados
  • Áreas al aire libre como el Jardín Botánico, Parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico, y la Reserva Ecológica

Los puntos disponibles pueden consultarse por Boti (WhatsApp 11-5050-0147) o mediante el mapa oficial en el sitio del Gobierno porteño.

Advertencia médica: riesgo de golpes de calor

En la conferencia también participaron Alberto Crescenti (SAME), Natalia Persini (Ambiente), Diego Vacchino (Atención Primaria) y Walter Molina (Bomberos). Crescenti advirtió sobre el impacto del calor en estas fechas: “Un golpe de calor es una emergencia pura. Tenemos las Fiestas y el alcohol se lleva muy mal con el calor. Queremos que las Fiestas no las pasen con nosotros, sino con sus familias”.

Los refugios climáticos brindan hidratación, descanso y asistencia básica con personal capacitado. Ante síntomas de golpe de calor o si se requiere atención médica, las autoridades recomiendan acudir a centros de salud o llamar al 107.

Pronóstico: semana sofocante

Para este martes y el cierre del año, el pronóstico anuncia temperaturas extremas sin lluvias que alivien el clima. Para hoy, el termómetro podría llegar a 37 °C en la Ciudad de Buenos Aires, marcando una semana con valores muy por encima del promedio estacional.

