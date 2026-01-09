Donald Trump canceló una segunda ola de ataques a Venezuela tras la liberación de presos políticos

Trump: ataques cancelados por la "cooperación" de Caracas

En su cuenta en "Truth", la red social que creó cuando cancelaron su cuenta en X, escribió: "Venezuela está liberando un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, su infraestructura de petróleo y gas".

"Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques que se esperaba, la cual parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección. Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras (“BIG OIL”), con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”, agregó.

Es una manera brutal, como es el estilo de Trump, de decir "por el momento". En el posteo deja en claro que por esa cooperación, ha cancelado la segunda ola de ataques de se esperaba. Inmediatamente, advierte que "todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección".

mensaje de Trump El mensaje de Trump en el que anuncia que suspendió un segundo ataque a Venezuela. (Foto: cuenta de Trump en "Truth")

Mientras no haya inconvenientes con el petróleo, está todo bien

Con su estilo directo, también en ese mensaje, una vez más, Trump deja en claro sus prioridades: "Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras (“BIG OIL”), con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca". Con esa frase alude a lo que va a ocurrir este día con empresarios norteamericanos del sector petrolero. En todo este tiempo en que los bolivarianos (chavistas) gobernaron Venezuela - aún sigue Delcy Rodríguez como presidenta - sólo una compañía norteamericana permaneció operando en ese país: Chevrón.

En cambio, ahora se abre una etapa totalmente diferente para las petroleras de los Estados Unidos. Trump se definió como el "responsable" del petróleo venezolano. Restaurar sus medios de infraestructura para volver a producir, exportar y comercializar el crudo. Venezuela perdió su propia capacidad para todo el proceso y es por eso que hoy el país es el mayor depósito de petróleo del mundo. Pero no puede explotarlo.

Para eso es la reunión con los empresarios petroleros. Para que vayan a Venezuela a poner otra vez en marcha la producción de crudo. Es decir, otra manifestación concreta de lo que repite desde la campaña electoral: "Drill, baby, drill" (perfora, nene, perfora).

Chevron en Venezuela Chevron, la única empresa norteamericana que siguió en territorio venezolano con el Chavismo. Ahora, llegarán muchas más. (Foto: U24)

Con ese concepto, Trump alude a lo que debe hacer Estados Unidos:

Extraer más petróleo y gas (perforación en tierra y mar).

Reducir regulaciones ambientales que frenan la producción.

Lograr independencia energética y bajar el precio del combustible.

Fortalecer a la industria petrolera estadounidense frente a energías “verdes”.

Todo ese proceso se resume así: “Más petróleo, menos regulaciones, más poder energético para EE.UU.”.

El tema petróleo es tan importante que ocupa dos de las tres fases que el Secretario de Estado Rubio presentó para la "normalización de Venezuela". Es en la segunda etapa o fase en la que se buscará la apertura del mercado petrolero venezolano, para que todas las empresas norteamericanas compitan en un nivel de igualdad entre ellas y con PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela. Eso comienza a definirse con la reunión en Washington de este viernes.

AMBOS LÍDERES Las autoridades de Venezuela están haciendo un gran trabajo, dijo Trump (Foto: Por IA)

Mientras todo esto siga así, el presidente Trump está satisfecho. Entonces, anunció un gesto magnánimo: suspendió un nuevo ataque militar contra Venezuela. A medida que el petróleo comience a fluir con mayor vehemencia hacia Estados Unidos, la amenaza del ataque, quedará más lejos. Como el burro que camina persiguiendo una zanahoria. Si se adapta rápidamente, la "zanahoria de los misiles" ya no será necesario.