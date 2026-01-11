Feroz batalla campal en una reconocida playa: churreros y vendedores de licuados se agarraron a trompadas

Embed

En las imágenes se observa cómo varios hombres se empujan, se golpean y se persiguen sobre la arena, mientras familias enteras, incluidos niños, miraban la escena con asombro. Algunos turistas debieron alejarse rápidamente para no quedar atrapados en medio de la pelea.

Quienes presenciaron el hecho señalaron que la competencia por los mejores puntos de venta suele generar tensiones entre los vendedores ambulantes, especialmente en el contexto de una temporada con ventas irregulares.

“Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, comentó un testigo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo heridos de gravedad ni si intervino personal policial tras el enfrentamiento. Tampoco trascendieron sanciones o medidas posteriores por parte de las autoridades locales.