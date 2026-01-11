En vivo Radio La Red
Feroz batalla campal en una reconocida playa: churreros y vendedores de licuados se agarraron a trompadas

Lo que comenzó como una discusión por los mejores lugares para trabajar terminó en gritos, golpes y corridas frente a decenas de turistas.

Una escena de violencia sorprendió a turistas y vecinos este fin de semana en la playa de Mar Azul, donde vendedores ambulantes protagonizaron una pelea a los gritos y a las trompadas en plena jornada de verano.

El episodio quedó registrado en un video filmado por un turista y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y preocupación entre los veraneantes.

Según relataron testigos, el conflicto se desató entre churreros y vendedores de licuados que se disputaban los sectores más concurridos de la playa para ofrecer sus productos.

La discusión comenzó de manera verbal, pero en cuestión de segundos escaló a una violenta confrontación física.

En las imágenes se observa cómo varios hombres se empujan, se golpean y se persiguen sobre la arena, mientras familias enteras, incluidos niños, miraban la escena con asombro. Algunos turistas debieron alejarse rápidamente para no quedar atrapados en medio de la pelea.

Quienes presenciaron el hecho señalaron que la competencia por los mejores puntos de venta suele generar tensiones entre los vendedores ambulantes, especialmente en el contexto de una temporada con ventas irregulares.

“Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, comentó un testigo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo heridos de gravedad ni si intervino personal policial tras el enfrentamiento. Tampoco trascendieron sanciones o medidas posteriores por parte de las autoridades locales.

