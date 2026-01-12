Se conoció el impactante informe de los especialistas sobre Romina Gaetani en la causa contra su ex

La investigación se inició el pasado 28 de diciembre, cuando Gaetani realizó la denuncia que activó el protocolo judicial y sanitario correspondiente. En el marco de ese procedimiento, se incorporaron testimonios considerados relevantes y también constancias médicas que respaldan la acusación.

Según consta en el expediente, la actriz fue atendida en un sanatorio de Pilar, donde los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que derivó en la intervención inmediata de los organismos competentes.

Mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos de prueba, el informe de riesgo se suma como una pieza central para definir los próximos pasos del proceso judicial.

Embed

Qué fuerte confesión hizo Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género

En La mañana con Moria (El Trece), Romina Gaetani volvió a aparecer en escena con un testimonio fuerte tras denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La voz de la actriz se escuchó a través de su amiga y colega María Fernanda Callejón, quien decidió leer un mensaje que Romina le envió y dar cuenta del duro momento que atraviesa.

Antes de compartir las palabras de Gaetani, Callejón explicó que su amiga se sometió a una pericia psiquiátrica “muy profunda y extensa”. Luego agregó: “Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. Me escribe. No hay nadie mejor que yo que la entienda”, haciendo referencia a su propia experiencia con Ricardo Diotto, el padre de su hija.

El mensaje de Romina fue directo y conmovedor: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

La actriz también relató cómo la violencia fue creciendo con el tiempo y de qué manera la afectó: “Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

En otro tramo de su confesión, Gaetani expuso la contradicción emocional que la atraviesa: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular”.

Finalmente, describió el nivel de manipulación y control al que fue sometida: “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.