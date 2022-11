qatar 2022 profe.jpg

Sin embargo, no es la primera vez que el joven oriundo de La Plata viaja a ver una Copa del Mundo. “Fui al Mundial de Brasil en el 2014, con 18 años recién cumplidos. Ese fue mi primer viaje a dedo, lo hice de mochilero con una mochila de la escuela y una bolsa de tela, así bien rústico", relató Nicolás.

Y contó como siguieron sus experiencias: "Después, en el 2018 fui al mundial de Rusia. Yo había terminado la escuela en la ciudad de La Plata y me anoté a estudiar la carrera de Profesorado de Educación Física. La terminé en 5 años y después estuve trabajando un tiempo en una escuela y como entrenador. Con la plata que junté en ese tiempo me fui al mundial de Rusia. Para ir allá tuve que dejar todos los trabajos que tenía en ese momento".

"Luego de Rusia volví para Argentina y me puse a trabajar como entrenador personalizado, me iba bien pero todavía le tenía el gustito a viajar, así que volví a dejar todos los trabajos y ahí sí me fui sin fecha de vuelta para Córdoba, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y así hasta el mar Caribe. Estuve viajando como dos años hasta que me agarró la pandemia en Ecuador. Volví a mi casa de Los Hornos, de donde soy yo, en un vuelo de repatriación".

10653738_10202548745111383_9217544300789527450_n.jpg Nicolas Cacaccio en el Mundial 2018 que se hizo en Brasil

Fue ahí cuando su sueño de vivir viajando se truncó y se dio cuenta de que tenía su bicicleta 0 km para equipar y así viajar en dos ruedas. "Equipe toda la bici e hice mi primer viejecito recorriendo la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica y después el Valle de Río Negro hasta la Ruta 40 y a la altura de Junín de los Andes. Me fui en bicicleta hasta El Calafate", contó a este medio el Profesor de educación Física.

Y continúo: "Quise llegar a Ushuaia pero en El Calafate me agarró una lesión y después se me vino el invierno, así que no pudo ser en ese momento. Así que ahora volví a hacer el mismo recorrido de La Plata hasta Ushuaia en bicicleta y de ahí para Puerto Iguazú y cruce la frontera para Brasil.

Aventura sobre dos ruedas como estilo de vida

Nicolás logra solventar sus gastos trabajando como entrenador online y también a través de la app Pindle, una plataforma orientada al turismo en la que cualquier persona puede compartir fotos, ubicaciones e información para los viajeros. "Principalmente, sirve para conocer gente de cualquier parte del mundo y entrar en contacto con ellos, tiene una función hospitalaria entre viajeros", afirmó Cacaccio.

WhatsApp Image 2022-11-07 at 2.22.09 PM.jpeg

La virtualidad le permitió al profesor de Educación Física continuar con su travesía: "La verdad que no pienso mucho en volver. No sé qué voy a hacer después del Mundial Qatar. Estoy pensando en hacer un viejecito por allá, después hacer un poco de mochileada y pienso dejar mi bicicleta en Brasil porque hay mucha movida para poder llevarla a Qatar. Entonces estoy pensando dejarla en San Pablo y después en el momento que vuelva para el continente volver acá de nuevo".

Así, el platense de 27 años cumple un gran sueño y una vida regida por la aventura con miles de kilómetros que no lleva contados y que piensa seguir sumando a través de los años.

WhatsApp Image 2022-11-07 at 2.22.22 PM.jpeg

"No sé cuántos kilómetros llevo pedaleado, pero son muchos. Es una pregunta que me hacen mucho, pero no los cuento. Habría que calcular cuánto hay de La Plata al Calafate y de Ushuaia hasta donde estoy ahora en Brasil. Pero bueno, muchas veces me desvié de las rutas principales para mostrar lugares, filmar y conocer", contó el profe viajero.

La vida sobre ruedas le permitió a Nicolás conocer mucha gente. "A veces me quedo en casa de personas que voy conociendo en la ruta, otras veces acampo o también paro en los puestos de gasolina", cuenta el entrenador sobre los lugares donde se hospeda durante su travesía.

"Algunos seguidores de Instagram me recomiendan algún lugar o me dicen venite para tal lado que te hospedamos, sobre todo eso me pasa mucho cuando andaba por Argentina", relató.

ccc.png

De cara al Mundial Qatar 2022

Luego de miles de kilómetros, Nicolás llegará a Qatar pero la aventura recién comenzará en el destino final: todavía no tiene entradas para los partidos de la Selección Argentina.

“En Qatar está un poco complicada la cosa porque está todo muy caro y encima necesitás reservar alojamientos para que te habiliten la tarjeta Hayya, que es la entrada de Qatar. Es como un pasaporte que te habilitan el ingreso al país. Así que nada, eso voy a ir viendo cómo lo resuelvo allá".

Y agregó: "En Qatar no sé cuánto tiempo me voy a quedar, voy solamente con el pasaje de ida y voy a ver si saco un pasaje de vuelta a un país vecino, pero voy a ver si lo tomo o qué hago".

profeviajero.png

Así, para Nicolás, que tiene casi 23 mil seguidores en su Instagram @profeviajeroarg, desde donde se podrá seguir su travesía, arranca la cuenta regresiva para estar presente en el primer partido de "La Scaloneta", que se disputará el 22 de noviembre a las 07:00 am contra Arabia Saudita.