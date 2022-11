La yerba que Scaloni eligió para llevar al Mundial Qatar 2022

Canarias es una marca caracterizada por ofrecer un tipo de yerba con un molido más fino al que se comercializa en la Argentina. En el último tiempo comenzó a ganar mayor popularidad en el mercado interno compitiendo contra marcas de la Argentina que se encuentran muy consolidadas.

A pesar de que la yerba de origen brasileño registra actualmente un precio considerablemente más elevado: el paquete de un kilogramo en góndola supera los $1.100, representando el doble que las marcas más populares de origen local.

El goleador uruguayo Luis Suárez fue uno de los que contagió a Lionel Messi, y a través de él muchos adoptaron la marca Canarias.

Un diputado de Misiones criticó la yerba uruguaya que Scaloni llevó al Mundial

El diputado misionero Luis Mario Pastori realizó una insólita crítica a la Selección Argentina. Al observar la carga de equipaje, el político lo consideró una ofensa lo que hizo el DT argentino.

"Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", dijo Pastori, que fue diputado entre 2013 y 2017 por la Unión Cívica Radical.

"No es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?", finalizó Pastori.