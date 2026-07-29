La investigación por el crimen de Alfredo Alberto Carbano, el expolicía encontrado enterrado en un médano de Las Toninas, continúa avanzando mientras su familia reclama que se profundicen distintas líneas de investigación.
Carolina Carbano aseguró que la familia nombró un abogado y cuestionó la principal hipótesis del caso. Además, afirmó que hay otros sospechosos y un vehículo que también están bajo la mira.
El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas
La investigación por el crimen de Alfredo Alberto Carbano, el expolicía encontrado enterrado en un médano de Las Toninas, continúa avanzando mientras su familia reclama que se profundicen distintas líneas de investigación.
Carolina Carbano, hija de la víctima, confirmó que se presentará junto a sus hermanos ante la Justicia para retirar las pertenencias de su padre y avanzar con distintas diligencias vinculadas a la causa. Además, informó que la familia ya designó un abogado para seguir de cerca el expediente.
En tanto, Carolina sostuvo que existen elementos que, a su entender, indican que el caso no se limita a los dos detenidos. "Hay otros dos sospechosos involucrados y un auto blanco también", afirmó.
La mujer contó que vecinos de la zona manifestaron su malestar porque esas personas continúan en libertad. "Están indignados porque estas otras dos personas andan por la calle impunes como si nada", expresó en diálogo con TN.
Otro de los puntos que remarcó la hija del expolicía es que la vivienda de su padre habría sido saqueada antes del incendio que dio origen a la investigación.
Según explicó, junto a sus hermanos detectaron publicaciones en redes sociales donde presuntamente ofrecían objetos que pertenecían a Carbano. "Encontramos la página de remates de Facebook donde estaban vendiendo sus cosas", señaló.
Carbano, de 71 años y exintegrante de la Policía Federal Argentina, era buscado desde el 26 de junio. La alarma se encendió cuando personal de emergencias acudió a su vivienda por un incendio y constató que no había rastros del jubilado.
Tras más de dos semanas de búsqueda, el cuerpo fue localizado enterrado en una zona de médanos ubicada entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11. El hallazgo fue posible gracias al trabajo de un perro especializado de la Brigada K9, que marcó el lugar donde se encontraba el cadáver.
A partir de ese descubrimiento, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos en los que se secuestraron palas, machetes, un hacha, una barreta y doce teléfonos celulares. Además, en la casa de la víctima encontraron una frazada con manchas de sangre, que será sometida a peritajes.
Por el homicidio permanecen detenidos Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17, quienes, según la investigación, mantenían una relación de confianza con la víctima y solían frecuentar su vivienda.
La hipótesis principal sostiene que una discusión ocurrida durante uno de esos encuentros terminó con el asesinato del exuniformado y que luego ambos trasladaron el cuerpo en la camioneta de Carbano hasta los médanos, donde lo enterraron.
Sin embargo, la familia rechaza esa versión. Carolina aseguró que su padre era una persona "muy cerrada y desconfiada" y afirmó que, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, "dejaba entrar a muy poca gente" a su casa.
"Nunca entraron", sostuvo al referirse a los dos acusados, dejando en claro que la familia duda de la reconstrucción que hasta ahora maneja la investigación.