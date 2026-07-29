En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Jubilado
Crimen
Investigación

El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas

Carolina Carbano aseguró que la familia nombró un abogado y cuestionó la principal hipótesis del caso. Además, afirmó que hay otros sospechosos y un vehículo que también están bajo la mira.

Banner Seguinos en google DESK
El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas

El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas
Leé también El presagio en la canción: cómo un tema de reggaetón anticipó el crimen del comerciante en Las Toninas
el presagio en la cancion: como un tema de reggaeton anticipo el crimen del comerciante en las toninas

Carolina Carbano, hija de la víctima, confirmó que se presentará junto a sus hermanos ante la Justicia para retirar las pertenencias de su padre y avanzar con distintas diligencias vinculadas a la causa. Además, informó que la familia ya designó un abogado para seguir de cerca el expediente.

La familia asegura que hay más personas involucradas

En tanto, Carolina sostuvo que existen elementos que, a su entender, indican que el caso no se limita a los dos detenidos. "Hay otros dos sospechosos involucrados y un auto blanco también", afirmó.

La mujer contó que vecinos de la zona manifestaron su malestar porque esas personas continúan en libertad. "Están indignados porque estas otras dos personas andan por la calle impunes como si nada", expresó en diálogo con TN.

El robo previo y las pertenencias que aparecieron a la venta

Otro de los puntos que remarcó la hija del expolicía es que la vivienda de su padre habría sido saqueada antes del incendio que dio origen a la investigación.

Según explicó, junto a sus hermanos detectaron publicaciones en redes sociales donde presuntamente ofrecían objetos que pertenecían a Carbano. "Encontramos la página de remates de Facebook donde estaban vendiendo sus cosas", señaló.

Cómo avanza la causa del expolicía entrrado en un médano

Carbano, de 71 años y exintegrante de la Policía Federal Argentina, era buscado desde el 26 de junio. La alarma se encendió cuando personal de emergencias acudió a su vivienda por un incendio y constató que no había rastros del jubilado.

Tras más de dos semanas de búsqueda, el cuerpo fue localizado enterrado en una zona de médanos ubicada entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11. El hallazgo fue posible gracias al trabajo de un perro especializado de la Brigada K9, que marcó el lugar donde se encontraba el cadáver.

A partir de ese descubrimiento, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos en los que se secuestraron palas, machetes, un hacha, una barreta y doce teléfonos celulares. Además, en la casa de la víctima encontraron una frazada con manchas de sangre, que será sometida a peritajes.

Quiénes son los detenidos por el crimen del jubilado en Las Toninas

Por el homicidio permanecen detenidos Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17, quienes, según la investigación, mantenían una relación de confianza con la víctima y solían frecuentar su vivienda.

La hipótesis principal sostiene que una discusión ocurrida durante uno de esos encuentros terminó con el asesinato del exuniformado y que luego ambos trasladaron el cuerpo en la camioneta de Carbano hasta los médanos, donde lo enterraron.

Sin embargo, la familia rechaza esa versión. Carolina aseguró que su padre era una persona "muy cerrada y desconfiada" y afirmó que, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, "dejaba entrar a muy poca gente" a su casa.

"Nunca entraron", sostuvo al referirse a los dos acusados, dejando en claro que la familia duda de la reconstrucción que hasta ahora maneja la investigación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilado Crimen
Notas relacionadas
Hallaron muerto en Las Toninas al hombre que había desaparecido en el mar de Santa Teresita
Caso Loan: declaran cuatro testigos y buscan reconstruir las primeras horas de la investigación
Conmoción: quién era la árbitra y enfermera de 24 años que murió en un trágico accidente

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar