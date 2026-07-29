El desesperado pedido de la hija del expolicía jubilado hallado enterrado en un médano de Las Toninas

El robo previo y las pertenencias que aparecieron a la venta

Otro de los puntos que remarcó la hija del expolicía es que la vivienda de su padre habría sido saqueada antes del incendio que dio origen a la investigación.

Según explicó, junto a sus hermanos detectaron publicaciones en redes sociales donde presuntamente ofrecían objetos que pertenecían a Carbano. "Encontramos la página de remates de Facebook donde estaban vendiendo sus cosas", señaló.

Cómo avanza la causa del expolicía entrrado en un médano

Carbano, de 71 años y exintegrante de la Policía Federal Argentina, era buscado desde el 26 de junio. La alarma se encendió cuando personal de emergencias acudió a su vivienda por un incendio y constató que no había rastros del jubilado.

Tras más de dos semanas de búsqueda, el cuerpo fue localizado enterrado en una zona de médanos ubicada entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11. El hallazgo fue posible gracias al trabajo de un perro especializado de la Brigada K9, que marcó el lugar donde se encontraba el cadáver.

A partir de ese descubrimiento, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos en los que se secuestraron palas, machetes, un hacha, una barreta y doce teléfonos celulares. Además, en la casa de la víctima encontraron una frazada con manchas de sangre, que será sometida a peritajes.

Quiénes son los detenidos por el crimen del jubilado en Las Toninas

Por el homicidio permanecen detenidos Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17, quienes, según la investigación, mantenían una relación de confianza con la víctima y solían frecuentar su vivienda.

La hipótesis principal sostiene que una discusión ocurrida durante uno de esos encuentros terminó con el asesinato del exuniformado y que luego ambos trasladaron el cuerpo en la camioneta de Carbano hasta los médanos, donde lo enterraron.

Sin embargo, la familia rechaza esa versión. Carolina aseguró que su padre era una persona "muy cerrada y desconfiada" y afirmó que, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, "dejaba entrar a muy poca gente" a su casa.

"Nunca entraron", sostuvo al referirse a los dos acusados, dejando en claro que la familia duda de la reconstrucción que hasta ahora maneja la investigación.