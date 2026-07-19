EN VIVO: así se vive el clima tras la derrota de Argentina ante España

La cuenta regresiva llegó a su fin. La Selección argentina disputó este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, en un partido que paralizó al país y mantuvo en vilo a millones de hinchas en todo el mundo.
La Selección Argentina buscó un nuevo título mundial frente a España. Seguí en vivo todo lo que ocurre post partido: el ambiente en las calles y las últimas novedades.
Así se vive el clima previo a la gran final del Mundial entre Argentina y España. (Foto: Reuters)
La cuenta regresiva llegó a su fin. La Selección argentina disputó este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, en un partido que paralizó al país y mantuvo en vilo a millones de hinchas en todo el mundo.
Desde las primeras horas del día, el clima mundialista comenzó a sentirse tanto en las inmediaciones del estadio como en distintos puntos de la Argentina. Banderas celestes y blancas, camisetas de la Scaloneta y caravanas de fanáticos le ponen color a una jornada que puede quedar marcada para siempre en la historia del fútbol argentino.
En A24 seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre tras el encuentro decisivo: el movimiento en las calles, las actividades previas al partido y todo el ambiente que rodeó la final.