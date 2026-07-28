Paro de colectivos confirmado: cuándo comienza y a quién afectará la medida de fuerza de la UTA

De esta manera, las líneas de colectivos que prestan servicio en Catamarca y La Rioja serán las afectadas por la medida de fuerza, mientras que el transporte público del AMBA funcionará con normalidad.

Paro de colectivos confirmado: cuándo comienza y dónde será la medida de fuerza de la UTA.

Por qué la UTA realiza el paro

Según informó el gremio, el conflicto se originó por el reclamo de los trabajadores para que las empresas reconozcan y apliquen las escalas salariales acordadas a nivel nacional con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para el transporte del interior.

Desde la UTA sostienen que las empresas mantienen una postura dilatoria frente al reclamo y cuestionaron el incumplimiento de las obligaciones salariales.

"Esta decisión responde exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas, que han mantenido una postura dilatoria durante meses, afectando los derechos de los trabajadores", señalaron desde el gremio.

Cuándo empieza el paro de colectivos y hasta cuándo será

La medida de fuerza comenzará a las 00 del miércoles 29 de julio y será por tiempo indeterminado.

Por el momento, no se estableció una fecha para la finalización del paro. De acuerdo con lo informado por la UTA, el servicio se reanudará cuando las empresas presenten una respuesta al reclamo y cumplan con las escalas salariales que exige el gremio.

Por lo tanto, los usuarios de colectivos de Catamarca y La Rioja deberán estar atentos a posibles novedades sobre la continuidad de la medida, mientras que los pasajeros del AMBA no se verán afectados por este paro.