Semifinal Argentina - Inglaterra: sin asueto, pero con clima desértico en Casa Rosada

Desde Balcarce 50 explicaron que cada organismo podrá reorganizar sus guardias según sus necesidades operativas, aunque no habrá una suspensión nacional de actividades. La mesa chica del Gobierno tendrá presencia en la Casa Rosada durante el partido, mientras que otros funcionarios elegirán acompañar el encuentro desde Olivos o sus oficinas.

La decisión forma parte de una postura oficial de mantener un perfil bajo alrededor del partido, sin actos institucionales ni modificaciones en la rutina del Estado.

Refuerzan la seguridad por el partido

El Gobierno desplegó un operativo especial de seguridad ante la sensibilidad del cruce entre Argentina e Inglaterra. El Ministerio de Seguridad reforzó la custodia de la Embajada británica con unos 300 efectivos de la Policía Federal, además de vallados y anillos de protección.

El dispositivo también contempla controles en la Embajada de Israel, el Ministerio de Seguridad y el Obelisco, uno de los principales puntos de concentración de hinchas. Las fuerzas nacionales y porteñas coordinarán acciones para prevenir incidentes y controlar posibles festejos masivos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no permitirán el ingreso de banderas, carteles o prendas con mensajes políticos o considerados provocativos dentro del estadio. La medida busca evitar conflictos en un partido atravesado por la memoria de Malvinas.

Además, el Gobierno todavía no definió si recibirá a la Selección en la Casa Rosada en caso de avanzar a la final. Milei puso el edificio a disposición, aunque aclaró que evitaría protagonizar una eventual celebración oficial.