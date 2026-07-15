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Semifinal Argentina - Inglaterra: sin asueto, pero con clima desértico en Casa Rosada

El clima futbolero se apropió también de la Casa de Gobierno ante el partido del mundial. Milei no aceptó el pedido de empleados estatales para dar asueto administrativo, pero igual no habrá actividad oficial. El Presidente mira el partido con Karina en Olivos y cada ministro decide donde lo mira.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier milei no dio asueto por la semifinal con ingraletta pero mirará el partido en Olivos. Foto: ARchivo.

Javier milei no dio asueto por la semifinal con ingraletta pero mirará el partido en Olivos. Foto: ARchivo.
Leé también Argentina copó Atlanta: el inolvidable banderazo de los hinchas antes de la semifinal contra Inglaterra
El impresionante banderazo de los hinchas antes de la semifinal contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, este miércoles el mandatario -como lo hizo en todos los partidos de la Selección Argentina en este Mundial-, seguirá el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

En tanto, mientras que parte del Gabinete lo verá desde la Casa Rosada o sus respectivos despachos, la sede gubernamental amaneció semivacía sin actividad oficial, en la previa del histórico partido.

El Gobierno rechazó el pedido de ATE y mantendrá la jornada laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había solicitado suspender las tareas desde el mediodía para que los empleados públicos pudieran seguir el encuentro, pero el Ejecutivo descartó esa posibilidad y aseguró que “no está previsto” implementar una medida general.

Desde Balcarce 50 explicaron que cada organismo podrá reorganizar sus guardias según sus necesidades operativas, aunque no habrá una suspensión nacional de actividades. La mesa chica del Gobierno tendrá presencia en la Casa Rosada durante el partido, mientras que otros funcionarios elegirán acompañar el encuentro desde Olivos o sus oficinas.

La decisión forma parte de una postura oficial de mantener un perfil bajo alrededor del partido, sin actos institucionales ni modificaciones en la rutina del Estado.

Refuerzan la seguridad por el partido

El Gobierno desplegó un operativo especial de seguridad ante la sensibilidad del cruce entre Argentina e Inglaterra. El Ministerio de Seguridad reforzó la custodia de la Embajada británica con unos 300 efectivos de la Policía Federal, además de vallados y anillos de protección.

El dispositivo también contempla controles en la Embajada de Israel, el Ministerio de Seguridad y el Obelisco, uno de los principales puntos de concentración de hinchas. Las fuerzas nacionales y porteñas coordinarán acciones para prevenir incidentes y controlar posibles festejos masivos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no permitirán el ingreso de banderas, carteles o prendas con mensajes políticos o considerados provocativos dentro del estadio. La medida busca evitar conflictos en un partido atravesado por la memoria de Malvinas.

Además, el Gobierno todavía no definió si recibirá a la Selección en la Casa Rosada en caso de avanzar a la final. Milei puso el edificio a disposición, aunque aclaró que evitaría protagonizar una eventual celebración oficial.

Stella Gárnica
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