El turista que fue agredido por guardavidas en Chubut rompió el silencio: "Se me reían en la cara"

Al no advertir que la seña era para él, Guillermo expiró en una entrevista televisiva que “me toqué el pecho, como preguntándole si era para mí. El guardavidas asintió con la cabeza. Salí y apenas llegué a la orilla, me dijo: ‘Escuchá, gordo pelotudo de mierda. Te estoy llamando, no te podés meter ahí adentro’”.

La agresión del guardavidas continuó y según el relato de la víctima destacó: “Le pregunté por qué no podía bañarme y me respondió que era un gordo impresentable, que si me llegaba a ahogar ahí no me sacaba nadie”.

Su testimonio condice con el el relató Erika, su hija, quien ratificó que los bañeros lo insultan y discriminan al decirle: “Gordo impresentable, te chupás todo el mar. Si te ahogás no te podemos salvar”.

‘Vos tenés que salir porque sos semejante gordo y te tenemos que sacar con una grúa’”, le habrían dicho los bañeros antes de tomarse a golpes de puño también amenazaron con llamar a la policía.

Guillermo indicó que a medida que se acercaban más guardavidas los insultos crecían: “Que soy un viejo choto, obeso y que no tengo nada que hacer ahí adentro”, detalló el hombre que actualmente pesa 140 kilos: “Hace más de 20 años que estoy peleando con la obesidad. Me hice una manga gástrica y no me dio resultados”.

Varias horas en le hospital y la crueldad en las redes

Tal como se observó en uno de los videos, comenzaron a agredirlo. “El encargado me pegó en la cabeza. Me agarraron de los pies y me pegaron patadas en el piso. Después llegaron mi hija y mi esposa y los sacaron de encima. Ellas me llevaron todo ensangrentado al auto”, narró.

El hombre manejó hasta Rawson para que lo curaran en un hospital. Con la presión alta, Guillermo permaneció varias horas en observación hasta que lograron estabilizarlo. Luego, junto a su familia, viajó a Trelew para radicar la denuncia policial contra el personal de la playa, dependiente del municipio.

el-banista-denuncio-que-recibio-patadas-en-la-cabeza-golpes-en-la-cara-y-en-la-espalda-fotos-tn-O5E72E3CC5B6XCNU7GMRMS7XXA.avif Detalles de la agresión recibida.

Guillermo especificó que, luego de la violenta situación que le tocó vivir, se tuvo que enfrentar con los comentarios y las opiniones que leyó en las redes: “Vengo peleando hace tiempo con mi obesidad. Me da vergüenza salir a la calle. Yo llegué a pesar casi 170 kilos, y al lugar al que voy me discriminan. No quiero salir a la calle, por eso me trastorna”.