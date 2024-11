Tyago Griffo habló en LAM de la agresión a su exnovia: "Nadie sabe..."

Luego, sostuvo: "Fue una situación horrible que no me hace bien recordar. El contexto de esa situación no lo sabe nadie y es mucho más grave de lo que cualquier persona se puede imaginar".

Inmediatamente, el cronista le consultó si se arrepentía y él le contestó: "Lo que pasó ahí fue una mala reacción. Simplemente eso. Es horrible, pero existe un contexto para esa situación de la cual no estoy orgulloso y no me agrada para nada recordarlo o verlo. Jamás en mi vida viví un episodio de ese tipo. Fue la única vez que me pasó algo así, verme envuelto en una situación así". Y remarcó excusándose: "Me salió eso, soy humano y es triste. No es algo lindo, es horrible".

En otra parte de la entrevista, Tyago aclaró: "Nunca en la vida viví un episodio de violencia con ninguna pareja, ninguna mujer, nunca le falté el respeto a una mujer. Me conocen todos lo que están ahí y tranquilamente pueden averiguar y saber qué clase de persona soy. Porque de lo contrario hubiesen salido 40 personas a decir 'es loquito, es un violento'. Y no pasó eso y no va a pasar. Por eso, estoy acá parado, tranquilo, porque fue un episodio completamente aislado en mi vida y estoy arrepentido y triste".

Embed

La Bomba Tucumana se quebró tras la participación de Tyago Griffo en el Cantando 2024

Luego de una semana muy tormentosa para Gladys La Bomba Tucumana en el Cantando 2024 (América), este viernes su hijo Tyago Griffo llegó a la pista y ambos vivieron un momento muy emotivo en el estudio.

Para su participación el joven interpretó el clásico de Ricky Martin Fuego de noche, nieve de día y desde el VAR, su mamá no pudo contener las lágrimas al escucharlo cantar.

“El otro día la verdad que no pude disfrutar de tu voz, desgraciadamente había pasado algo y hoy te pude escuchar hermosamente”, expresó La Bomba entre lágrimas.

Tyago Griffo

Ante tanta emoción, el músico se acerco para abrazar a su mamá y juntos recordaron momentos de su infancia donde la música siempre estaba presente.

“Desde los cuatro años, que hablaba medio mal, yo soñaba con que él pusiera la voz en una canción mía que se llama El me rompe el corazón, y él lo cantaba tan bonito…”, mencionó Gladys.

Y conto: “Desde que estaba en la panza yo cantaba hasta que lo fui a tener. Canté un día sábado, año 92, y el martes nació él. Todos mis meses de embarazo fueron con música”.