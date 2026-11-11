EN VIVO, último día del papa León XIV en Argentina: la misa en Luján y todas sus actividades hoy, minuto a minuto

León XIV pidió que las cárceles sean “ambientes más humanos” y favorezcan la reinserción social

Durante su encuentro con los internos de la cárcel de Devoto, el papa León XIV reflexionó sobre los límites humanos y la posibilidad de reconstruir la vida después de atravesar situaciones difíciles.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”, sostuvo. Además, pidió que los establecimientos penitenciarios sean espacios más respetuosos y que contribuyan a la recuperación de las personas privadas de la libertad. “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, afirmó.

También llamó a las autoridades y a la sociedad a acompañar a niños y jóvenes para evitar que caigan en las redes de la criminalidad.