El papa León XIV atraviesa este miércoles su última jornada en la Argentina, antes de continuar con su gira por América Latina. Durante la mañana, el Pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y luego se trasladará a Luján, donde encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
EN VIVO, último día del papa León XIV en Argentina: la misa en Luján y todas sus actividades hoy, minuto a minuto
El papa León XIV transita su última jornada en el país, con una agenda que tendrá como uno de sus momentos centrales la misa en la Basílica de Luján. El Pontífice encabezará distintas actividades antes de finalizar su visita.
EN VIVO
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El papa León XIV rumbo a Luján
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León XIV pidió que las cárceles sean “ambientes más humanos” y favorezcan la reinserción social
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Miles de fieles esperan la llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján
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García Cuerva agradeció la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y recordó a Francisco
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El encuentro de León con los presos de Devoto
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Cómo será el encuentro del papa León XIV con 69 presos en la cárcel de Devoto
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Corte total en la Autopista del Oeste en ambos sentidos por la visita del papa León XIV a Luján
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A qué hora comienza la misa del papa León XIV en Luján y hasta cuándo se puede ingresar
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Papa León XIV en Argentina: la agenda de hoy, miércoles 11 de noviembre
La agenda continuará por la tarde con la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Perú. Se espera una jornada marcada por la presencia de miles de fieles, los mensajes del Papa y las últimas actividades de una visita histórica al país.
Seguí en esta cobertura de A24.com todas las novedades de la visita del papa León XIV a la Argentina, los detalles de la misa en Buenos Aires, sus actividades oficiales, los horarios y las últimas noticias.