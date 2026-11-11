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EN VIVO, último día del papa León XIV en Argentina: la misa en Luján y todas sus actividades hoy, minuto a minuto

El papa León XIV transita su última jornada en el país, con una agenda que tendrá como uno de sus momentos centrales la misa en la Basílica de Luján. El Pontífice encabezará distintas actividades antes de finalizar su visita.

EN VIVO, último día del papa León XIV en Argentina: la misa en Luján y todas sus actividades hoy, minuto a minuto (Foto:Reuters)

EN VIVO, último día del papa León XIV en Argentina: la misa en Luján y todas sus actividades hoy, minuto a minuto (Foto:Reuters)

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La agenda continuará por la tarde con la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Perú. Se espera una jornada marcada por la presencia de miles de fieles, los mensajes del Papa y las últimas actividades de una visita histórica al país.

Seguí en esta cobertura de A24.com todas las novedades de la visita del papa León XIV a la Argentina, los detalles de la misa en Buenos Aires, sus actividades oficiales, los horarios y las últimas noticias.

El papa León XIV rumbo a Luján

León XIV pidió que las cárceles sean “ambientes más humanos” y favorezcan la reinserción social

Durante su encuentro con los internos de la cárcel de Devoto, el papa León XIV reflexionó sobre los límites humanos y la posibilidad de reconstruir la vida después de atravesar situaciones difíciles.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”, sostuvo. Además, pidió que los establecimientos penitenciarios sean espacios más respetuosos y que contribuyan a la recuperación de las personas privadas de la libertad. “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, afirmó.

También llamó a las autoridades y a la sociedad a acompañar a niños y jóvenes para evitar que caigan en las redes de la criminalidad.

Miles de fieles esperan la llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján

A pocas horas de la llegada del papa León XIV, miles de fieles ya se concentran en los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján para participar de la misa que encabezará el Pontífice.

Desde temprano, peregrinos de distintos puntos del país se acercaron a la ciudad para acompañar al Papa en la última celebración religiosa de su visita a la Argentina.

García Cuerva agradeció la visita de León XIV a la cárcel de Devoto y recordó a Francisco

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió el encuentro en el penal de Devoto con un mensaje de agradecimiento al papa León XIV.

“Su presencia es la del pastor que abraza a todos. Un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia”, expresó. También recordó que el papa Francisco visitaba la cárcel todos los Jueves Santos. Luego, dos internos y una persona que recuperó su libertad compartirán sus testimonios con el Pontífice.

El encuentro de León con los presos de Devoto

El papa León XIV mantiene un encuentro con los internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto que todavía no fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz.

Luego, el Pontífice viajará a Luján, donde lo espera una multitud de fieles para participar de una misa frente a la Basílica. Tras esa celebración, partirá rumbo a Perú, tercera etapa de su viaje apostólico.

Foto: captura de pantalla A24

Foto: captura de pantalla A24

León XIV llegó a Devoto y fue recibido por vecinos y funcionarios

El papa León XIV arribó al barrio porteño de Villa Devoto minutos antes de las 8, entre una multitud de vecinos que se acercó a las calles para saludarlo.

En el ingreso al Complejo Penitenciario Federal, lo recibieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quienes lo acompañaron hasta el gimnasio donde se desarrolla el encuentro con los presos.

León XIV salió de la Nunciatura Apostólica rumbo a la cárcel de Devoto

El papa León XIV partió desde la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, para dirigirse al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Allí tiene previsto mantener, desde las 8, un encuentro de carácter espiritual con 69 personas privadas de la libertad.

La actividad será el primer compromiso de su última jornada en la Argentina, antes de trasladarse a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica.

Cómo será el encuentro del papa León XIV con 69 presos en la cárcel de Devoto

El papa León XIV visitará este miércoles, a las 8, el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantendrá un encuentro de aproximadamente 30 minutos con 69 internos seleccionados por la Pastoral.

La actividad tendrá un carácter espiritual y estará centrada en un mensaje directo del Pontífice a los detenidos, por lo que no habrá lavado de pies ni otros rituales religiosos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo recibirán en el ingreso al penal, pero no participarán del encuentro. Luego, León XIV viajará a Luján para celebrar la última misa de su visita a la Argentina.

Corte total en la Autopista del Oeste en ambos sentidos por la visita del papa León XIV a Luján

La Autopista del Oeste permanece cortada desde la medianoche en ambos sentidos, entre la avenida General Paz y Luján, como parte del operativo de seguridad por la visita del Pontífice.

La restricción abarca más de 50 kilómetros y se extenderá hasta las 14 de este miércoles. Las colectoras permanecen habilitadas, por lo que podrán circular por allí quienes necesiten trasladarse por la zona.

León XIV tiene previsto llegar a la rotonda de Luján a las 9.42, antes de la misa que comenzará a las 10. Una vez que finalice la celebración y el Papa se dirija hacia Ezeiza, se rehabilitará el tránsito en la autopista.

A qué hora comienza la misa del papa León XIV en Luján y hasta cuándo se puede ingresar

El papa León XIV encabezará este miércoles, desde las 10, una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de su última jornada en la Argentina.

Según el cronograma oficial, la celebración se extenderá durante aproximadamente dos horas, hasta el mediodía. Quienes quieran acompañar al Pontífice deberán tener en cuenta que el ingreso peatonal a la Plaza Belgrano estarba habilitado hasta las 6 de la mañana.

Foto: (@larroqueandres)

Foto: (@larroqueandres)

Papa León XIV en Argentina: la agenda de hoy, miércoles 11 de noviembre

El cronograma del Santo Padre para este miércoles contempla actividades religiosas, institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

  • 10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

  • 14.00: partida rumbo a Lima, Perú.

Leé también Luján espera al papa León XIV con un operativo especial para recibir a los fieles
Luján espera a León XIV con una vigilia y un operativo especial para recibir a los fieles. (Foto: Reuters).
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