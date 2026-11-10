¿Llueve durante la misa de León XIV en Luján? Qué dice el pronóstico para último día del Papa en Argentina

10 NOV | Mañana finaliza la visita de León XIV a nuestro país y te acercamos el pronóstico para conocer cómo estará el tiempo durante la misa en Luján y su despedida en Ezeiza https://t.co/dBoLn31KMZ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 11, 2026

A medida que avance la mañana, el termómetro comenzaría a subir y alrededor de las 10, cuando está previsto el inicio de la misa de León XIV, la temperatura podría ubicarse cerca de los 24 grados. Para ese horario se anticipan períodos de sol y nubosidad variable, aunque no se descarta la posibilidad de precipitaciones aisladas.

La mayor incertidumbre se concentra en la evolución de las nubes y en el momento en que podrían desarrollarse los chaparrones. Algunos modelos meteorológicos presentan un panorama más favorable durante la mañana y ubican un aumento de la inestabilidad después del mediodía.

Por ese motivo, no es posible afirmar que lloverá durante la celebración religiosa, pero tampoco descartar por completo esa posibilidad.

Cómo estará el clima en Luján durante la tarde del miércoles

Después del mediodía, las temperaturas continuarían aumentando y podrían alcanzar valores cercanos a los 26 grados. Hacia las 13, las condiciones podrían comenzar a cambiar, con mayor nubosidad y un incremento de la posibilidad de chaparrones.

La máxima prevista para el miércoles es de 28 grados, por lo que quienes permanezcan varias horas en la zona deberán tener en cuenta tanto el calor como la humedad. El escenario meteorológico podría presentar variaciones a lo largo del día, especialmente si se desarrollan precipitaciones localizadas.

En consecuencia, será importante seguir las actualizaciones del pronóstico antes de trasladarse a Luján y durante la permanencia en los alrededores de la Basílica.

Cómo estará el tiempo durante la ceremonia y qué deben tener en cuenta los peregrinos. (Foto: Reuters)

Qué llevar a la misa de León XIV en Luján por el calor y la posibilidad de lluvia

Ante la multitudinaria convocatoria y las temperaturas previstas, los peregrinos deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes durante la espera y la celebración.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas:

Llevar agua y mantenerse hidratado durante toda la jornada.

Usar ropa liviana y calzado cómodo, especialmente si se debe caminar o permanecer varias horas de pie.

Aplicar protector solar, incluso si el cielo permanece parcialmente nublado.

Consultar el pronóstico actualizado antes de salir, ante posibles cambios en la probabilidad de lluvia.

Verificar qué objetos están permitidos dentro del perímetro de seguridad antes de llevar paraguas u otros elementos.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, debido al calor y las aglomeraciones.

La recomendación principal es planificar el traslado con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los equipos de asistencia.

La misa del papa León XIV en Luján y cuándo se irá de la Argentina

La misa de despedida de León XIV está prevista para las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de una visita que comenzó el domingo 8 de noviembre e incluyó actividades religiosas y encuentros multitudinarios en Buenos Aires y Córdoba.

Tras finalizar sus compromisos en Luján, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está programada una ceremonia oficial de despedida a las 13.30.

Posteriormente, alrededor de las 14, partirá hacia Lima, Perú, para continuar con su agenda internacional. De esta manera, la celebración en Luján será la última oportunidad de los fieles argentinos para participar de una misa encabezada por León XIV durante esta visita.

El pronóstico mantiene abierta la posibilidad de chaparrones, pero no confirma lluvias durante la ceremonia de las 10. La evolución del tiempo será clave para los miles de peregrinos que se acercarán a despedir al Papa.