Los testimonios que escuchó el Papa de los jóvenes y su mensaje de esperanza

También explicó que, incluso después de iniciar su recuperación, continuaba atravesando momentos difíciles y que había encontrado en la oración una manera de afrontar esas situaciones. "Hoy, cuando me siento desbordado, voy a la capilla y le cuento a Jesús lo que me pasa", relató.

La pregunta de Agustina y la respuesta de León XIV

Otro de los testimonios que marcaron el encuentro fue el de Agustina, una maestra de escuela primaria que realizaba tareas voluntarias en barrios populares. La joven contó que, a través de su trabajo, había conocido historias de personas que lograron superar situaciones difíciles, pero también otras que no pudieron salir adelante.

"Conocí muchos chicos como Cristian que salieron adelante, pero también a muchos otros que quedaron en el camino", expresó. A partir de esa experiencia, Agustina le planteó al Papa una pregunta sobre los límites del trabajo solidario y la frustración que aparece cuando los esfuerzos parecen insuficientes.

"Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?", consultó.

León XIV escuchó su inquietud y respondió con un mensaje de aliento. "Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza", afirmó. El Pontífice recordó una enseñanza atribuida a San Ignacio de Loyola: "Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios".

Luego profundizó su respuesta con una reflexión sobre la importancia de perseverar incluso cuando los resultados no son inmediatos. "Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan", sostuvo.

León XIV también utilizó una imagen del Evangelio para explicar que muchas veces las acciones solidarias producen resultados que no pueden verse de inmediato. "Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos", señaló.

Finalmente, invitó a Agustina a continuar con su tarea y recuperó una frase de Santa Nazaria: "Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo".

Guadalupe, la joven correntina que decidió dedicar su vida a Dios

Durante la actividad también compartió su experiencia Guadalupe, una joven de Corrientes que había iniciado su camino como postulante a la congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. La joven explicó que su vínculo con la Iglesia había comenzado desde pequeña y que, con el paso de los años, su participación en las actividades parroquiales se había vuelto cada vez más importante.

"A medida que fui creciendo me fui involucrando en las actividades de la parroquia. Toda mi vida estaba atravesada por Dios, pero había algo más dando vueltas", relató. Guadalupe contó que ese proceso de búsqueda personal la llevó a reflexionar sobre su futuro y sobre el lugar que quería ocupar dentro de la comunidad religiosa.

Finalmente, tomó una decisión que transformó su proyecto de vida. "Tomé la decisión de entregar mi vida a Dios", expresó frente al Pontífice. Su historia fue una de las que reflejaron las distintas formas en que los jóvenes argentinos vivían su espiritualidad y construían sus proyectos personales.

El consejo del Papa a Franco sobre el trabajo y la fe

Otro de los protagonistas fue Franco, un periodista deportivo que compartió una historia familiar vinculada con San Ramón Nonato. El joven se presentó ante León XIV con una frase que despertó la atención de los presentes.

"Soy uno de los infinitos milagros de San Ramón Nonato, a quien mis padres le rezaron para que yo viniera a este mundo", contó. Durante su intervención, Franco explicó que intentaba combinar sus responsabilidades laborales con su participación en la parroquia y las actividades religiosas.

Por ese motivo, le preguntó al Papa cómo podía integrar ambos aspectos de su vida sin sentir que debía elegir entre ellos. "Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades? El amor que vivo en la parroquia, en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día", consultó.

León XIV agradeció el recibimiento de los argentinos. (Foto: Reuters)

León XIV respondió que la espiritualidad no debía quedar separada de las obligaciones cotidianas. "No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos", afirmó.

El Pontífice recordó los años que Jesús había pasado en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar, para explicar que la fe también podía expresarse en las tareas habituales. "Cuando trabajas, estudias, compartes con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor", señaló.

El mensaje de León XIV a los jóvenes argentinos

A lo largo del encuentro, León XIV dejó un mensaje centrado en la necesidad de perseverar frente a las dificultades y de integrar la fe con la vida cotidiana. Sus respuestas estuvieron dirigidas especialmente a quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad, participaban en tareas solidarias o intentaban encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades personales y su compromiso religioso.

El Papa reconoció que el trabajo con personas excluidas podía generar frustración cuando los resultados no eran los esperados, pero insistió en la importancia de no abandonar esos esfuerzos. También destacó que las obligaciones laborales, los estudios y las relaciones personales no debían considerarse actividades separadas de la espiritualidad.

El encuentro en Palermo cerró una jornada en la que los testimonios de los jóvenes ocuparon un lugar central y permitió al Pontífice escuchar de primera mano algunas de las problemáticas que atravesaban las nuevas generaciones en la Argentina.