Luján espera a León XIV con una vigilia y un operativo especial para recibir a los fieles

A partir de las 18 se desarrollará la vigilia, que se extenderá hasta la una de la madrugada. Las actividades estarán distribuidas en dos escenarios, instalados en Plaza Belgrano y el Parque San Martín, con actuaciones musicales y propuestas vinculadas con la celebración religiosa.

La programación contará con la participación de Filocalia, Daniel Poli, Los Campedrinos, Carafea, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas. También habrá proyecciones audiovisuales, actividades de oración y un recorrido de la Virgen Peregrina por el corredor central de la plaza.

Los primeros grupos de peregrinos llegaron para instalarse en los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

La actividad continuará el miércoles entre las 6 y las 9:30, con nuevas presentaciones artísticas. Participarán el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra. Además, se proyectarán imágenes de la visita del pontífice a la cárcel de Devoto y se realizarán conexiones con santuarios marianos de distintas regiones del país.

Cómo será el operativo de asistencia y seguridad

Según el esquema presentado por el Gobierno bonaerense, habrá alrededor de 30.000 servidores y 51 puestos de asistencia distribuidos en los sectores destinados a recibir al público.

Las postas contarán con espacios para la hidratación y atención sanitaria. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó que se dispondrá de cerca de un millón de litros de agua para los asistentes y camas de terapia intensiva para responder ante eventuales emergencias.

También se implementará un sistema de identificación para facilitar la localización de niños y adolescentes que puedan separarse de sus familiares durante la concentración.

En materia de seguridad, se conformó un comando unificado federal para coordinar el trabajo de las distintas fuerzas. El dispositivo tendrá como objetivo organizar los despliegues y garantizar la protección del Papa, las delegaciones que participarán de la jornada y el público que se acerque a Luján.

Trenes, colectivos y cortes de tránsito para llegar a Luján

El traslado de los peregrinos será uno de los principales desafíos de la jornada. Para responder a la demanda, los servicios ferroviarios y de colectivos tendrán modificaciones y refuerzos.

La línea Sarmiento funcionará con su capacidad máxima y una frecuencia de 11 minutos entre las estaciones Once y Moreno. En el tramo entre Moreno y Luján se agregarán servicios y colectivos de la empresa Atlántida.

Por su parte, la línea San Martín ampliará sus frecuencias y mantendrá un esquema de día hábil en el recorrido entre Retiro y la estación Cabred, en Open Door. La empresa local 11 de Junio también reforzará los traslados entre Jáuregui, Open Door y Cortínez.

La línea Sarmiento y San Martín ampliarán sus frecuencias y mantendrán un esquema de día hábil. (Foto: archivo)

Quienes tengan previsto viajar en vehículos particulares deberán contemplar las restricciones que comenzarán este martes a las 12. Desde ese momento habrá controles y desvíos en los principales accesos a la ciudad.

Se habilitarán estacionamientos en Cortínez, Open Door y Jáuregui. Desde esos puntos, los asistentes deberán completar el trayecto a pie o utilizar los servicios de transporte disponibles.

Además, el miércoles, entre la medianoche y las 14, estará interrumpida la circulación en ambas manos de la Autovía 7, en el tramo comprendido entre General Paz y Luján.

A qué hora será la misa de León XIV y cómo será su recorrido

La celebración central está programada para este miércoles a las 10 en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El acceso será libre y estará organizado desde la rotonda Ana de Matos.

El recorrido del pontífice comenzará en las inmediaciones del ingreso a la ciudad. Desde allí, León XIV se trasladará en el papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta llegar a la plaza, donde podrá saludar a los fieles que se ubiquen a lo largo del trayecto.

Durante la ceremonia también tendrá un lugar destacado la imagen original de la Virgen de Luján, que será descendida del altar mayor de la Basílica para participar de la celebración. El acompañamiento musical estará a cargo del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani.

La misa marcará el último compromiso de León XIV en Luján y uno de los tramos finales de su visita a la Argentina. Una vez concluida la celebración, el Papa se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar su viaje apostólico hacia Perú.