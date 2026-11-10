Tragedia: un nene de 7 años murió tras caer de un juego en una plaza

Investigan si el juego infantil tenía fallas o problemas de mantenimiento

La muerte del pequeño dio lugar a una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existió algún tipo de responsabilidad vinculada con las condiciones de seguridad de la plaza. Por disposición de la Fiscalía, efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos de la Policía de Catamarca realizaron inspecciones en el sector donde ocurrió la caída.

Los especialistas trabajan para establecer si la estructura presentaba desperfectos mecánicos, problemas en sus fijaciones o deficiencias de mantenimiento que pudieran haber contribuido al accidente. Además, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones de la plaza al momento del hecho.

Una de las principales cuestiones que deberá resolver la Justicia es si la caída fue accidental o si estuvo relacionada con alguna falla en las instalaciones. Por el momento, no se informó oficialmente que se haya comprobado un desperfecto en el juego. Los resultados de las pericias y las declaraciones de los testigos serán fundamentales para reconstruir los últimos momentos previos a la tragedia.

El desgarrador mensaje de la maestra de Ian

La muerte de Ian provocó una profunda tristeza entre familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa de Saujil. El pequeño asistía a la Escuela Primaria Nº 391 "San Miguel", institución que difundió un emotivo comunicado para acompañar a sus padres, Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo.

"Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor", expresaron desde la escuela.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su maestra, quien recordó al pequeño por su cariño, su dedicación y su entusiasmo por asistir a clases. "Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso", escribió la docente.

Y agregó: "Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante". Mientras la familia atraviesa el dolor por la pérdida, la investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió en la plaza y si el accidente pudo haberse evitado.