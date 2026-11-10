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Tragedia: un nene de 7 años murió tras caer de un juego en una plaza

El menor sufrió un grave traumatismo de cráneo, fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió horas después. La Justicia ordenó peritajes para determinar si la estructura presentaba desperfectos.

Un nene de 7 años murió tras caer de un juego. (Foto: Google

Un nene de 7 años murió tras caer de un juego. (Foto: Google, mejorada con IA).

Una tarde de juegos terminó en tragedia en la provincia de Catamarca, donde un nene de 7 años murió después de caer de una estructura infantil en una plaza de la localidad de Saujil, ubicada en el departamento Pomán en Catamarca. La víctima fue identificada como Ian Argañaraz, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y falleció horas después, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

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Una pericia clave reveló rastros del nene. (Foto: archivo).

El accidente ocurrió durante la tarde, cuando el pequeño se encontraba jugando en el espacio público. Según las primeras informaciones, Ian cayó desde uno de los juegos infantiles e impactó violentamente su cabeza contra el suelo, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Ante la emergencia, el nene fue asistido y trasladado de urgencia desde el interior provincial hasta el Hospital de Niños Eva Perón, ubicado en la capital catamarqueña. Allí ingresó con un cuadro crítico y quedó bajo atención de los especialistas, sin embargo, pese a las maniobras realizadas por el equipo médico, su estado de salud se agravó y pasadas las 2 de la madrugada, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

La autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo grave que desencadenó un shock neurogénico irreversible. Una vez finalizado el procedimiento forense, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó la entrega del cuerpo a sus padres para que pudieran despedirlo.

Investigan si el juego infantil tenía fallas o problemas de mantenimiento

La muerte del pequeño dio lugar a una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existió algún tipo de responsabilidad vinculada con las condiciones de seguridad de la plaza. Por disposición de la Fiscalía, efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos de la Policía de Catamarca realizaron inspecciones en el sector donde ocurrió la caída.

Los especialistas trabajan para establecer si la estructura presentaba desperfectos mecánicos, problemas en sus fijaciones o deficiencias de mantenimiento que pudieran haber contribuido al accidente. Además, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones de la plaza al momento del hecho.

Una de las principales cuestiones que deberá resolver la Justicia es si la caída fue accidental o si estuvo relacionada con alguna falla en las instalaciones. Por el momento, no se informó oficialmente que se haya comprobado un desperfecto en el juego. Los resultados de las pericias y las declaraciones de los testigos serán fundamentales para reconstruir los últimos momentos previos a la tragedia.

El desgarrador mensaje de la maestra de Ian

La muerte de Ian provocó una profunda tristeza entre familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa de Saujil. El pequeño asistía a la Escuela Primaria Nº 391 "San Miguel", institución que difundió un emotivo comunicado para acompañar a sus padres, Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo.

"Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor", expresaron desde la escuela.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su maestra, quien recordó al pequeño por su cariño, su dedicación y su entusiasmo por asistir a clases. "Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso", escribió la docente.

Y agregó: "Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante". Mientras la familia atraviesa el dolor por la pérdida, la investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió en la plaza y si el accidente pudo haberse evitado.

En pocas palabras

  • Tragedia en Catamarca: Un nene de 7 años murió tras caer de un juego en una plaza.
  • Investigación en curso: La Justicia analiza si la estructura presentaba fallas o problemas de mantenimiento.
  • Dolor en la comunidad: La escuela a la que asistía el niño expresó su profundo pesar y acompaña a la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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