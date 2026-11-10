Ante más de un millón de jóvenes, el papa León XIV pidió: "Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo"

Posteriormente, León XIV le dedicó unas palabras a Agustina, una maestra que tomó la palabra frente al pontífice. “Adelante, siempre adelante. El señor camina contigo”, le respondió el Papa, quien también la alentó a mantener la esperanza y a recordar las palabras de Santa Nazaria.

El sumo pontífice avanzó con el papamóvil y saludó a la multitud allí presente. (Foto: captura de pantalla)

León XIV les dio la bienvenida a los jóvenes

“Queridos jóvenes, queridos amigos, bienvenidos todos”, expresó el papa León XIV al dirigirse a los presentes, en una referencia al lema de su visita a la Argentina.

“Que alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes”, sostuvo el pontífice, quien también agradeció la recepción que le brindaron los asistentes. “Gracias por este caluroso recibimiento”, manifestó.

Durante sus primeras palabras, León XIV hizo referencia al símbolo elegido para la jornada y señaló: “Hemos querido celebrar este encuentro con un signo. El fuego de nuestras venas”.

León XIV alertó sobre los falsos ídolos y pidió a los jóvenes que defiendan su libertad

Durante su mensaje, el Papa advirtió sobre las presiones y los modelos de vida que pueden convertirse en falsas prioridades para las nuevas generaciones. “Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración. El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, expresó.

También se refirió a los vínculos personales y a las conductas que, según señaló, pueden afectar la libertad. “La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno. El egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, sostuvo.

En ese contexto, León XIV llamó a los jóvenes a no dejarse dominar por esas prácticas. “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida. Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, sostuvo.

"No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, sostuvo León XIV. (Foto: Reuters)

El recuerdo de Francisco y su mensaje de inclusión: “Todos, todos, todos”

El sumo pontífice también evocó al papa Francisco, y recuperó una de las expresiones que marcaron su pontificado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa: “El papa Francisco pronunció unas palabras que recorrieron el mundo: ‘Todos, todos, todos’. El Papa las pronunció con aquella insistencia tan suya como quien deseaba asegurarse de que nadie se hubiera quedado sin escuchar”, recordó.

A partir de ese mensaje, León XIV planteó su propia reflexión sobre el camino de fe y el compromiso de los jóvenes con Jesús. “Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús. Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, expresó.

Además, el pontífice buscó transmitir un mensaje de acogida y cercanía a quienes atraviesan dificultades personales. “Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas, con tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte”, afirmó.

León XIV convocó a los jóvenes a llevar el mensaje de Cristo a sus comunidades

En el tramo final de su mensaje, el pontífice llamó a los jóvenes a convertirse en protagonistas de la difusión de la fe y los alentó a llevar el mensaje cristiano a cada rincón del país. “Como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: '¡Vayan y anuncien!'. Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”, expresó.

Por último, encomendó a los jóvenes a la protección de la Virgen de Luján y cerró su discurso con el lema que atravesó el encuentro: “Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”.

El pontífice buscó transmitir un mensaje de acogida y cercanía a los jóvenes que atraviesan dificultades personales. (Foto: Reuters)

Música, testimonios y espacios de oración

La propuesta está especialmente orientada a jóvenes de entre 15 y 35 años y busca generar un espacio de encuentro con el sumo pontífice, a partir de reflexiones vinculadas con la fe, la esperanza y el compromiso comunitario.

Desde la tarde que se desarrollan distintas actividades, entre ellas presentaciones musicales, testimonios y momentos de reflexión. También funcionan espacios destinados a la oración y carpas de reconciliación, donde los asistentes pueden acercarse a sacerdotes para confesarse.

Las puertas del predio se habilitaron a las 12, mientras que el papá León XIV arribó a las 20:10.