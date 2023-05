Epidemia de bronquiolitis: qué es, cómo se transmite y quiénes son más vulnerables

El ministro explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que "hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año".

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda baja que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

"Afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos)" aclaró Martín Grunberg, médico pediatra, en el programa "Buenos Días América" por A24.

Esto provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Si un niño o una niña presentan signos de dificultad respiratoria hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

¿Quiénes son más propensos a contagiarse de bronquiolitis?

Los menores de 3 meses, prematuros y aquellos con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

Síntomas frecuentes de la bronquiolitis

Tos

Agitación

Fiebre o febrícula

Dificultad respiratoria

Signos de obstrucción bronquial (sibilancias)

Rechazo de la alimentación

Apneas

Bronquiolitis: consejos de prevención