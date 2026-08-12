Lotocki se negó a declarar en el juicio por la muerte de Cristian Zárate y fue acusado por la fiscalía

Después de un cuarto intermedio de más de media hora, todos los imputados se negaron a declarar. Luego, la fiscalía continuó con la lectura de algunas declaraciones realizadas anteriormente por Lotocki y los integrantes de su equipo.

Los otros imputados

Según confirmó el abogado de Lotocki, Claudio Lifschitz, están imputados por homicidio con dolo eventual otros cuatro médicos y la dueña del Centro Médico Conde (Cemeco), donde intervinieron a Zárate.

Entre los acusados se encuentran Daniel Enrique Zambrano García, especialista en cirugía plástica; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y la directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli.

También está imputada la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, aunque en su caso por encubrimiento agravado. La acusación sostiene que habría intentado evitar que los investigadores encontraran el teléfono celular de Lotocki.

En el caso de Fernández, el juicio está suspendido por razones psiquiátricas.

La descompensación y la muerte de Zárate

Apenas un día después de su operación, Zárate sufrió una grave descompensación. El paciente debió ser intubado y desde la clínica solicitaron una ambulancia a su obra social. Los profesionales que llegaron al establecimiento habrían advertido que Zárate estaba incorrectamente intubado, según consta en la investigación.

Poco después, sufrió un paro cardíaco y murió, pese a las maniobras realizadas para intentar reanimarlo.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de instrucción Pablo Recchini acusó a Lotocki de haber avanzado con la cirugía pese a conocer los riesgos que existían para la vida del paciente y de haber omitido medidas que podían evitar el desenlace fatal.

Por ese motivo, el ex cirujano llega al debate acusado de homicidio simple con dolo eventual, una figura más grave que un eventual homicidio culposo.

Las otras mujeres por las que Lotocki será juzgado

El proceso también incluye las denuncias de Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, quienes acusaron graves consecuencias en su salud luego de someterse a diferentes procedimientos.

La Fiscalía describió algunos de esos daños como permanentes y potencialmente incurables.

Uno de los aspectos que se repite en las distintas acusaciones es la presunta utilización de metacrilato, polimetacrilato u otras sustancias que no habrían sido correctamente identificadas en las historias clínicas ni informadas a las pacientes.