El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

Tras la publicación, el posteo de Messi se llenó en minutos de mensajes de apoyo de figuras como David Beckham, Carlos Alcaraz y Luis Suárez, entre muchos otros. Por el momento, el futbolista no dio mayores precisiones sobre su futuro en la actividad, aunque reconoció que atraviesa "días complicados".

El mensaje de Jorge Messi a Lionel

En Puro Show (El Trece) recuperaron una vieja entrevista de Jorge Messi, el papá de Lionel fallecido el sábado a los 68 años, en la que hablaba de los momentos difíciles que atravesó la familia y aseguraba que siempre "salieron reforzados" de esas etapas para ayudarlo a ser más fuerte ante la vida. En la misma nota, Leo se refería con amor a su papá y reconocía que tuvieron que atravesar situaciones duras que prefirió no detallar, aunque destacó que su familia siempre lo bancó. Jorge también le dedicó palabras de admiración a su hijo, diciéndole que por encima del futbolista valoraba a la persona que es, y ese testimonio hizo que Messi se quebrara en llanto durante la entrevista.