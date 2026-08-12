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El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

Lionel Messi agradeció públicamente el acompañamiento que recibió en medio del dolor por el fallecimiento de su padre, Jorge.

12 ago 2026, 15:09
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El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

El agradecimiento de Lionel Messi a la gente por el apoyo tras la muerte de su padre

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para agradecer todo el cariño recibido tras la muerte de su papá, Jorge, ocurrida el sábado pasado en Rosario. A través de una historia de Instagram, el capitán de la Selección argentina se tomó unos minutos para dirigirse a todos los que lo acompañaron en este momento tan doloroso.

"Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá", comenzó escribiendo el rosarino. Y cerró: "Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad".

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Messi había compartido además una extensa y conmovedora carta dirigida a Jorge, en la que habló de sus últimos momentos juntos y hasta dejó entrever dudas sobre su continuidad en el fútbol. "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", le escribió. Y agregó: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo".

Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado por una delicada situación de salud. Leo viajó de urgencia a su ciudad natal junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para despedirlo en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, y luego regresó a Miami.

Tras la publicación, el posteo de Messi se llenó en minutos de mensajes de apoyo de figuras como David Beckham, Carlos Alcaraz y Luis Suárez, entre muchos otros. Por el momento, el futbolista no dio mayores precisiones sobre su futuro en la actividad, aunque reconoció que atraviesa "días complicados".

El mensaje de Jorge Messi a Lionel

En Puro Show (El Trece) recuperaron una vieja entrevista de Jorge Messi, el papá de Lionel fallecido el sábado a los 68 años, en la que hablaba de los momentos difíciles que atravesó la familia y aseguraba que siempre "salieron reforzados" de esas etapas para ayudarlo a ser más fuerte ante la vida. En la misma nota, Leo se refería con amor a su papá y reconocía que tuvieron que atravesar situaciones duras que prefirió no detallar, aunque destacó que su familia siempre lo bancó. Jorge también le dedicó palabras de admiración a su hijo, diciéndole que por encima del futbolista valoraba a la persona que es, y ese testimonio hizo que Messi se quebrara en llanto durante la entrevista.

     

 

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