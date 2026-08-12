El frío no da tregua: cómo estará el pronóstico del tiempo en el AMBA los próximos días

El viernes llegará con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias previstas para la Ciudad y sus alrededores. Las marcas térmicas tendrán un leve repunte, con una mínima de 10°C y una máxima de 14°C, mientras que el viento será algo menos intenso.

Durante el sábado 15, el termómetro volverá a subir ligeramente y se ubicará entre los 12°C y 16°C. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, por lo que continuará la sensación de una jornada gris en buena parte del AMBA.

Para el domingo y el lunes, el pronóstico anticipa condiciones relativamente estables, aunque el viento volverá a ganar intensidad. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C, con mínimas cercanas a los 10°C durante el domingo y de 13°C el lunes.

El lunes, además, podrían registrarse nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h, por lo que será una de las variables a tener en cuenta para quienes tengan que trasladarse por la Ciudad y el conurbano.

El martes se espera un nuevo descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento perderá intensidad, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires

En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires también se mantienen las condiciones inestables. Durante este miércoles se esperan lluvias aisladas principalmente en el norte del territorio, mientras que en el resto de la provincia predominará el cielo nublado.

El escenario será similar durante el jueves, aunque las precipitaciones tenderán a desaparecer hacia el viernes. Para el fin de semana, el SMN anticipa nuevamente lluvias intermitentes en el norte bonaerense durante el sábado.

En el sur de la provincia, en tanto, podrían registrarse precipitaciones tanto durante el sábado como el domingo, por lo que el tiempo continuará siendo variable en buena parte del territorio bonaerense.

Las alertas meteorológicas que rigen en el resto del país

Más allá del AMBA, el SMN mantiene distintos alertas meteorológicas por fenómenos que pueden generar complicaciones en varias provincias.

En la zona cordillerana que se extiende desde Catamarca hasta el noroeste de San Juan rige una alerta naranja por nevadas. A su vez, permanece vigente un alerta amarilla para sectores del oeste de Salta, suroeste de San Juan, noroeste de Chubut y gran parte de Río Negro.

Ante la presencia de nieve, el organismo recomienda evitar circular salvo que sea necesario y hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja controlar techos, canaletas y desagües, además de contar con alimentos, agua, abrigo y elementos básicos de emergencia.

También hay alertas por fuertes vientos en sectores de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Frente a este fenómeno, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser desplazado por las ráfagas.

Además, se aconseja mantenerse alejado de ventanas, puertas, marquesinas, árboles y carteles que puedan desprenderse. Quienes deban conducir deberán extremar las precauciones y reducir la velocidad ante condiciones adversas.

Alerta por temperaturas extremas

El frío también genera advertencias en sectores de Jujuy, La Rioja, San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz, donde rige una alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas.

El SMN recomienda reducir la exposición prolongada al frío y utilizar varias capas de ropa liviana en caso de salir. También aconseja mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

Ante las bajas temperaturas, el organismo pidió prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. También recomendó mantener una buena hidratación, evitar el consumo de alcohol y consultar a un profesional de la salud ante síntomas vinculados con la exposición al frío.