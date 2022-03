Estafa virtual: accedieron a sus datos bancarios, usaron su home banking y ahora tiene una deuda millonaria

sim swapping.jpg Ahora la denunciante debe pagar 72 cuotas de $61.000.

"El viernes quise usar mi celular para llamar a otra persona y no pude. Me decía que la llamada estaba bloqueada. No le di importancia, pensé que era un problema de la configuración. Cuando salí no tenía señal. Llamé a Personal y me dijeron que el jueves habían pedido el cambio de titularidad de la línea", contó Elena en Telenoche (El Tres), y agregó que esa petición la hizo un tal Juan Andrés Garzón, de Córdoba.

Tanto la mujer como su pareja estaban asombrados, ya que ninguno de los dos había solicitado ese cambio. Sin embargo, fue recién el lunes cuando ingresó a su cuenta de home banking, que detectó la estafa: alguien había realizado una transferencia por $30.000.

"No tenía bloqueado el Home Banking. Llamé a mi banco y automáticamente me bloquearon la cuenta y me repusieron la tarjeta de débito. Fui al banco y la señora me dijo que tenía depositados 900 mil pesos que se me habían acreditado", amplió.

estafa cirtual.jpg Tanto la mujer como su pareja estaban asombrados, ya que ninguno de los dos había solicitado ese cambio de titularidad

En ese sentido, la mujer agregó "mi sorpresa fue muy grande, tenía que pagar 72 cuotas de $61.000. Tengo ahora una deuda de $4.500.000. El crédito lo pidieron por home banking. Se ve que ingresaron a través de los datos de la línea".

"Hasta la chica del banco se sorprendió cómo se acreditó esa suma sin ninguna validación, simplemente por home banking", concluyó la mujer en relación al monto del préstamo, que por los intereses ascendió aproximadamente a $4.500.000.

SIM Swapping: ¿de qué se trata la estafa que clona chips y obtiene acceso a cuentas bancarias?

El “SIM Swapping” es una técnica que se basa en duplicar la tarjeta SIM de los teléfonos celulares. Por eso, es imprescindible estar alerta ante el robo o pérdida de los teléfonos o interrupción de la línea, ya que esto puede desencadenar en un fraude bancario.

"Si vos en algún momento del día te das cuenta que tu teléfono no funciona, que nadie te llama y no te podes comunicar y solo funciona a través de wifi es porque te acaban de robar tu numero de teléfono", explicó Carlos Salerno en A24.

Embed

En primer lugar, los delincuentes se contactan con las empresas proveedoras de servicio de telefonía móvil. Luego, mediante técnicas de ingeniería social toman la tarjeta SIM. De este modo, los estafadores pueden acceder al perfil de todos los contactos e incluso hasta obtener datos de la cuenta bancaria o información financiera de la víctima.

¿Cómo evitar el SIM Swapping?

Existen una serie de acciones que pueden disminuir las probabilidades de ser afectados por este tipo de delitos.