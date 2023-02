Esteban Trebucq desde el "corazón del piquete" en la 9 de Julio: "Es una postal de la pobreza"

“Lejos de generar una nostalgia con la gente que no tiene nada, vamos a hacer el programa desde el medio del piquete”. “Lejos de generar una nostalgia con la gente que no tiene nada, vamos a hacer el programa desde el medio del piquete”.

"Fijate el panorama, están liberadas Lima y Pellegrini, todo el resto está cortado, la gente se va a quedar a dormir acá. La gente no piensa como yo, pero igual aplauden".

"En el fondo, mucha gente está de acuerdo. La jornada va a seguir durante toda a la noche, los automovilistas no pudieron pasar, se generó caos, hay tensión".

"Venir acá a hablar con esta gente sin estar de acuerdo no es para cualquiera. ¿Cuál es el reclamo? Que se dieron de baja 100 mil planes del Potenciar Trabajo".

"Yo estoy lejos de romantizar esto, pero en este universo hay de todo. Hay mucha gente que no quiere hablar por vergüenza y otra porque le dicen que no lo hagan, pero la verdad que la mayoría lo hacen por vergüenza, estamos laburando con libertad".

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"