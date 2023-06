Esteban Trebucq: "El progresismo berreta ha hecho del delito una forma de vida"

Después, volvió a plantear la lógica de la ley de imputabilidad en Argentina: “Yo defiendo a la policía, según la ley estos delincuentes menores no comprenden la dificultad del acto, pero robaron, le dispararon a la policía, pero para la ley no es así. Estos pibes saben lo que están haciendo, pero la ideología le ha ganado a la seguridad, no bajan la edad de punibilidad porque no les conviene. Es todo en contra del sentido común”.

“Esto es un sinsentido, el comisario tiene que llamar a la familia para que vengan a buscar a los ladrones y hacen de niñero. Es así como lo estoy contando. Ayer en Aldo Bonzi participaron cuatro de un homicidio agravado, pero uno era menor y lo están por liberar. La pareja de la víctima que hoy lloró en todos lados tiene que saber que el asesino de su pareja no va preso porque tiene 15 años”, sostuvo.

“Esto tiene sentido por el progresismo berreta que ha hecho del delito una forma de vida. La política es responsable de todo esto también. ¿por qué votamos a esta gente? gobiernan siempre los mismos y estamos cada vez peor” , finalizó.

El editorial de Esteban Trebucq