Esteban Trebucq y un palo por la inseguridad: "Te matan por ir a laburar"

Luego, Trebucq prosiguió con su argumento: “Nadie hace nada, la vicepresidenta de la nación, habla de sus causas, pero no dice nada de la justicia cuando matan a un laburante, porque esta inseguridad es la que ellos plantearon, el kirchnerismo nunca hizo nada para cambiar esto. ¿Dónde está Sergio Berni, y el presidente de la nación, Alberto Fernández?”

“Mientras reivindican la delincuencia, como Juan Grabois que dice que "si no tiene para comer sale a robar". Los políticos ponderan la delincuencia, la romantizan, porque los trataron mal de chicos, porque tienen derecho de ir a matar a cualquiera, salgan de "villa palito" o de "villa puñalada" como el crimen de Aldo Bonzi que vimos hoy a las 8 de la mañana. Ningún detenido” , argumentó.

Para finalizar, enfatizó: “No se puede seguir así. Para este modelo la justicia no funciona con sus causas, no cuestionan a estos fiscales, ni siquiera hablan. No hay patrulleros, la gente está podrida, con hastío porque te matan por ir a laburar. Es una vergüenza, la clase dirigente está en otra cosas. Pero esta es la realidad y nadie hace nada para modificarla”.

El editorial de Esteban Trebucq