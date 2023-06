"No camina ni habla": la preocupación de Esteban Trebucq por Charly García

Charly La cruel verdad.jpg

"Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly", reveló Esteban Trebucq en La cruel verdad.

Al tiempo que el periodista de A24 agregó que "Su entorno que está muy preocupado por todo esto" y "Y trata de que poca gente se acerque a Charly".

Y sin dar nombres puntuales, Trebucq reveló que algunos músicos muy conocidos visitaron y vieron a Charly García . "Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace". Por último, cerró su programa del lunes con un "Fuerza Charly querido" mientras sonaba "Rezo por vos".

Embed

Ludovica Squirru contó detalles de su fugaz romance con Charly García en Nueva York

Allá por 2021 Ludovica Squirru estuvo como invitada a Debo decir en la pantalla de América TV, y recordó el romance que tuvo con Charly García en Nueva York, en el año 1989, y que duró apenas una semana.

“Tuvimos un romance en New York, nos sentimos un poquito como John (Lennon) y Yoko (Ono). Es una ciudad como para que te pasen cosas fuertes”, comenzó la astróloga en charla con Luis Novaresio.

Y amplió: “Yo venía de Long Island, en un verano increíble, y Charly ya estaba en New York en la casa de una amiga. Entonces yo le propuse que escriba el cuento chino de mi libro, en el capítulo del gato, conejo, libere que es él. Y no me voy a olvidar nunca lo que pasó cuando le dije si le gustaría hacerlo".

ludovica squirru y charly garcía.jpg

"Él estaba en una mesa, siempre con su teclado, y ahí mismo me compuso la canción. Se lo pedí, y empezó: ‘Soy un gato de metal, vivo en un agujero...’ ¡Hizo la letra y la música ahí”, recordó Ludovica.

Y remarcó sobre aquella efímera relación que duró una semana: "Fue un glibs, como si te dijera dos días...Querer ser novia de Charly es la peor ideal del planeta Tierra. ¡Y también ser novio mío! Realmente, fue como un encuentro, chocaron los planetas. Y yo lo quiero muchísimo”.