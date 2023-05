Esteban Trebucq: "Entre un ladrón condenado y Cristina Kirchner no hay diferencia, son delincuentes"

En tanto, amplió: “La paradoja es que el código penal en el artículo 34 no se reforma porque nadie quiere, los hechos no punibles, como el del policía de Moreno que mató al ladrón. Cuando dije que este hecho debe ser juzgado, me mataron. Miren, yo no voy a ir a la Plaza de Mayo mañana a aplaudir a una persona condenada, lo que no es sano es embrutecernos y descalificar al otro porque dice algo que es diferente a lo que se piensa”.

“Es muy de un sector del kirchnerismo posar la mirada en el ladrón y no en la víctima. Porque en 20 años de su gobierno hay mucha más inseguridad, porque hicieron un lugar más inseguro, romanizado la marginalidad. Han defendido a delincuentes y mañana van a aplaudir a una. No es calumnia porque lo dice la justicia”, se pronunció.

A su vez, el conductor expresó su mirada al decir: “El hecho de Moreno, en vez de cuestionar por la mala administración del municipio, como la de Mariano West que llamaba a saquear supermercados, es del kirchnerismo. En Moreno, gambetas pozas, los inauguran, es más fácil que te roben que vivir en paz, nadie elige vivir ahí. Lamentablemente son todos pobres porque gobernó el peronismo siempre, es lógico que lo hayan robado al policía, y lo que hacen de comentar la realidad” .

“Jamás ponen la mirada en el delincuente, será porque son delincuentes, será por eso, no sé preguntó. Esto es Moreno y entendamos que esto va más allá del policía y es como se vive. Pensemos, porque la marginalidad ya es un culto”, expresó Trebucq antes de ingresar en la temática del programa.

El editorial de Esteban Trebucq