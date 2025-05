"¡Esto va a terminar mal!": un exfuncionario y un famoso estilista casi se van a las piñas en pleno vivo

“Vos no me cantás un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar a mí, boludazo”, disparó Moreno a los gritos, visiblemente alterado. Aunque en un principio Cuggini intentó mantener la calma —“La gente va a sacar su opinión”, dijo—, la tensión no bajó.

“Esto va a terminar mal, porque vos sos un gil”, lo amenazó el exfuncionario nacional. El estilista, que también fue candidato a presidente de Boca, no se quedó atrás: “Vos sos un crápula. Me saqué los anteojos. Para mí vos sos un crápula que está nervioso”.

Ambos quedaron cara a cara, y la tensión fue en aumento. “Hay muchas botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos porque me estás rompiendo los huevos”, lanzó Moreno, insinuando que el enfrentamiento podía pasar a lo físico.

Cuggini respondió de inmediato: “Qué, ¿me vas a pegar con la botella?”, a lo que Moreno contestó sin titubear: “Vamos a ver lo que hacemos”.

Casi a las trompadas: cómo terminó la pelea entre Moreno y Cuggini

Mientras el Turco García y otros presentes intentaban calmar la situación, los insultos no cesaron. “Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo”, lanzó el peluquero antes de abandonar el estudio. “Pedazo de boludo vos”, retrucó el exsecretario de Comercio.

El segmento del escándalo fue capturado por un usuario, difundido en redes sociales y se volvió viral en X (ex Twitter) con una catarata de reacciones y memes por el violento cruce.