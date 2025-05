Charlotte Caniggia recordó su pelea con Coti Romero y la fulminó: "Mala mina"

Luego, rememoró: "Pasó que yo le dije algo a ella y ella lo contó al aire, de alguien de ahí. Me parece mala mina".

"Si me hacés eso a la primera, vas a ser siempre así, vas a traicionar, si ya te hacen eso no es una amiga. No podés confiar en esa persona", reflexionó la hermana de Alex Caniggia sobre la ex Gran Hermano.

Por último, Cirio y Charlotte coincidieron en que no hay "amigos en este medio". "Tenés colegas y gente con los que tenés buena onda, pero cada uno tiene su propia agenda", sumó el streamer.

Embed

Descubren a Alex Caniggia en una situación complicada con Coti Romero tras separarse de Melody Luz: la prueba

Alex Caniggia se separó hace poco de Melody Luz, madre de su hija Venezia, y según pudo saber PrimiciasYa la bailarina ya habría comenzado a salir con el famoso cocinero Santi del Azar.

Lo cierto es que a poco de confirmarse públicamente la ruptura de la pareja que nació en el reality El hotel de los famosos, El Trece, desde las redes sociales se generó un gran revuelo por los guiños en redes del Emperador a una ex Gran Hermano, Telefe.

Juariu detectó que Alex está a puro like con Coti Romero en su cuenta de Instagram y mostró las pruebas al respecto. “Un recién separado que está meta like a una chica. Ojo aquí”, comentaba la especialista virtual.

Lo cierto es que Alex y Coti se siguen mutuamente en Instagram y este detalle que detectó Juariu alimentó los rumores de acercamiento entre los dos, ya que ambos vienen de separarse hace poco.

"Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles, espero sepan entender", anunciaba en las redes Melody sobre su separación de Alex Caniggia y hoy sus caminos parecen estar más a distancia que nunca.