Fernán Quirós explicó cómo actúa el mosquito del dengue y qué hacer para prevenir el contagio

El funcionario añadió: “No es el mosquito que uno ve en la plaza, en lugar público, en el parque abierto, en el lago de Palermo o en un gran charco de agua. Ahí no está el Aedes aegypt i, el mosquito que te pica y transmite el dengue. Y esto es importante porque la gente a veces se concentra en plantear fumigaciones en espacios públicos que no modifican en nada la realidad”.

Cómo combatir al mosquito que transmite el dengue

En esa misma línea, el ministro aseguró que la fumigación no es la estrategia más adecuada para combatirlo ni prevenir aumento de casos, ya que es un método que no elimina ni limita la dinámica de reproducción del mosquito vector de la enfermedad viral.

“En relación a los huevos que deja este mosquito, hay que saber que pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que son tres semanas.Entonces, vos te la agarras con el mosquito adulto, pero hay 300 huevos en el mismo lugar donde estaba ese simple mosquito. Así que primero hay que recordar siempre que cuando uno quiere poner energía para prevenir el dengue, la acción más importante es la búsqueda de los criaderos de larvas”, señaló.

Y completó: “Si bien la gente se cansa del mensaje, es muy importante tenerlo presente. Necesitamos que la sociedad, dedique su energía a combatir al mosquito y los lugares donde pueda poner sus huevos. Cada uno de nosotros debe hacerlo en el lugar donde vive, donde trabaja.Lo primero que veo en el mostrador cuando me reciben en un lugar es un frasquito con agua y un potus adentro. Y cuando lo miro encuentro larvas”.

“Entonces es de todos los días. No lo vemos porque estamos acostumbrados a verlo, pero en el techo, en nuestro balcón, en nuestro fondo, en el trabajo, adentro de la casa, en el agua del perro, del gato, o en cualquier lugar se acumula agua cuando llueve. Ahí es donde están los huevos, que es lo más, digamos. Es el lugar donde tenemos que ir, sacar el agua o tirarle agua hirviendo. El mosquito no va a poner los huevos en la pileta, lo va a poner en una tapita de gaseosa, en una cubierta de auto, en una maceta o en su plato y que retenga el agua después de que la riegas”, señaló.

“Cuando voy a correr a la tarde y me lleno de repelente lo hago para que no contagiarme el dengue. Pero en mi casa por ahí me baño y estoy sin repelente pensando que el mosquito no está en mi casa pero sí está en las casas porque es un mosquito mascotero”.