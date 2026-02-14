Salió a pescar con un amigo, se le dio vuelta el kayak y tuvieron que rescatarlo: el trágico final

Familiares del fallecido llegaron poco después y confirmaron que la actividad en kayak había sido coordinada previamente con conocidos. Las autoridades continúan reuniendo elementos para reconstruir la secuencia del accidente.

Otro caso en la Costa argentina

El episodio se conoció pocos días después de otro caso ocurrido en la costa bonaerense. El martes 27 de enero por la tarde, un hombre y una joven de 24 años ingresaron al mar en la zona del muelle de Santa Teresita pese a que flameaba bandera roja, señal que prohíbe el baño por condiciones peligrosas. Una corriente intensa los arrastró mar adentro. Guardavidas lograron rescatar a la mujer, pero el hombre desapareció y se inició un amplio operativo.

El rastrillaje fue coordinado por Prefectura Naval Argentina junto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, personal municipal y la Policía Bonaerense. Participaron embarcaciones, patrullajes costeros, drones y un helicóptero que sobrevoló la zona. La búsqueda cubrió un extenso tramo entre Santa Teresita y Las Toninas.

Finalmente, el jueves 29 de enero al mediodía fue hallado el cuerpo sin vida de Mariano Arredondo frente a la calle 50 de esa última localidad, a pocos kilómetros del punto donde había sido visto por última vez. El procedimiento quedó bajo la órbita del fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N.º 11, quien ordenó autopsia y peritajes de Policía Científica. La causa también se instruyó como averiguación de causales de muerte mientras se aguardaban los resultados forenses.