Salió a pescar con un amigo, se le dio vuelta el kayak y tuvieron que rescatarlo: el trágico final
La víctima tenía 47 años y había salido a pescar con amigos cuando su embarcación se dio vuelta dos veces. El caso se conoció mientras aún sigue reciente otro operativo fatal en la Costa que incluyó a Prefectura Naval Argentina y rescatistas.
Según las primeras averiguaciones, la excursión había sido organizada previamente con amigos mediante un grupo de WhatsApp. Ríos ingresó al mar acompañado por uno de ellos, que se adelantó durante el recorrido. En ese momento, el compañero advirtió que el kayak de la víctima dejó de avanzar y, al perderlo de vista, regresó para asistirlo, de acuerdo con datos publicados por el medio local La Capital.
En ese lapso, la embarcación se dio vuelta dos veces, lo que le impidió reincorporarse, informó el portal 0223. Tras el segundo vuelco lograron llevarlo hasta la orilla, donde dos personas comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. El hombre reaccionó durante unos instantes, pero luego volvió a descompensarse y murió en el lugar pese a los intentos por estabilizarlo.
En el operativo intervinieron agentes de la Estación de Policía Comunal local, equipos de Defensa Civil y guardavidas, que colaboraron tanto en el rescate como en la asistencia posterior. La investigación quedó a cargo de la ayudantía fiscal dirigida por Diego Benedetti, que abrió actuaciones por averiguación de causales de muerte y dispuso una autopsia para precisar qué ocurrió.
Familiares del fallecido llegaron poco después y confirmaron que la actividad en kayak había sido coordinada previamente con conocidos. Las autoridades continúan reuniendo elementos para reconstruir la secuencia del accidente.
Otro caso en la Costa argentina
El episodio se conoció pocos días después de otro caso ocurrido en la costa bonaerense. El martes 27 de enero por la tarde, un hombre y una joven de 24 años ingresaron al mar en la zona del muelle de Santa Teresita pese a que flameaba bandera roja, señal que prohíbe el baño por condiciones peligrosas. Una corriente intensa los arrastró mar adentro. Guardavidas lograron rescatar a la mujer, pero el hombre desapareció y se inició un amplio operativo.
El rastrillaje fue coordinado por Prefectura Naval Argentina junto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, personal municipal y la Policía Bonaerense. Participaron embarcaciones, patrullajes costeros, drones y un helicóptero que sobrevoló la zona. La búsqueda cubrió un extenso tramo entre Santa Teresita y Las Toninas.
Finalmente, el jueves 29 de enero al mediodía fue hallado el cuerpo sin vida de Mariano Arredondo frente a la calle 50 de esa última localidad, a pocos kilómetros del punto donde había sido visto por última vez. El procedimiento quedó bajo la órbita del fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N.º 11, quien ordenó autopsia y peritajes de Policía Científica. La causa también se instruyó como averiguación de causales de muerte mientras se aguardaban los resultados forenses.