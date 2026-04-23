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El video del violento choque de una camioneta que se incrustó en una concesionaria

El motociclista, que aparentemente cruzó el semáforo en rojo, debió ser trasladado al hospital, mientras que los ocupantes del otro vehículo salieron ilesos.

Violento choque en Floresta: una camioneta se incrustó en una concesionaria tras impactar con una moto

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El siniestro ocurrió minutos después de las 5 de la mañana en el cruce de la Avenida Juan B. Justo y Carrasco. Según el relato del conductor de la camioneta, un hombre de unos 30 años que viajaba junto a su madre, circulaba por Carrasco con el semáforo en verde cuando fue impactado por la moto, que habría cruzado en rojo.

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El golpe se produjo sobre el lateral izquierdo del vehículo, a la altura de la rueda delantera, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Tras el impacto, la camioneta una Renault Duster blanca se desvió y terminó incrustada dentro de una concesionaria ubicada en la esquina.

El choque provocó la destrucción del vidrio de ingreso al comercio, daños en varias motocicletas en exhibición y destrozos en el mobiliario del lugar.

Un joven herido de gravedad

El motociclista, de 23 años, fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield. Ingresó con politraumatismos graves y permanece bajo atención médica. En tanto, los dos ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

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Si bien el conductor de la camioneta dio su versión de los hechos, las circunstancias del choque deberán ser confirmadas mediante peritajes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal médico, mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y relevamiento.

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