En medio de la tensión con Estados Unidos, Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha con matrícula de Florida

Clima de tensión

El episodio ocurre en un clima de tensión regional que involucra a Estados Unidos y que se agravó tras medidas adoptadas por la administración de Donald Trump luego de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero, contexto que afectó el suministro energético de la isla.

No se trata de un hecho aislado. Autoridades cubanas han reportado incidentes similares en los últimos años, incluidos casos ocurridos en zonas cercanas a Villa Clara y en Bahía Honda vinculados a embarcaciones rápidas utilizadas para tráfico ilegal o violaciones territoriales.

Hasta ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no emitió declaraciones públicas sobre el episodio, que vuelve a poner el foco en la seguridad del estrecho de Florida, una de las rutas marítimas más sensibles de la región.

La investigación abierta

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dispuso abrir una investigación y coordinar tareas con agencias federales, estatales y fuerzas de seguridad tras el choque armado.

A través de su cuenta en X, Uthmeier señaló que ordenó a su equipo trabajar junto a distintos organismos para esclarecer los hechos y puso en duda la credibilidad de la información proveniente de las autoridades cubanas.

El pronunciamiento se sumó a reacciones de legisladores republicanos. La congresista María Elvira Salazar afirmó que sigue “muy de cerca” los reportes y que aguarda datos oficiales de Estados Unidos.

En la misma línea, el representante Carlos Giménez reclamó una “investigación inmediata” y calificó el incidente como una “masacre”, al tiempo que pidió determinar si entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses o residentes legales. También indicó que solicitó información al Departamento de Estado de Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que el caso reciba tratamiento urgente.

El senador Rick Scott respaldó esa postura: “Necesitamos una investigación exhaustiva sobre esta situación tan preocupante y determinar qué ha ocurrido. ¡El régimen comunista cubano debe rendir cuentas!”, agregó.