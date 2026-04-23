Tenía un vuelo en Europa y nunca llegó: la última pista que dejó Juan Ignacio Debandi Álvarez. 

Búsqueda internacional y múltiples hipótesis

Argentino desaparecido en Europa 2

Ante la falta de noticias, la denuncia escaló rápidamente y derivó en un operativo conjunto. Actualmente, la búsqueda se extiende por Francia, España e Irlanda, países en los que el joven había residido o tenía vínculos recientes.

El caso cuenta con la intervención de INTERPOL y organismos diplomáticos argentinos, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del expediente.

A pesar de los esfuerzos, no hay hasta el momento indicios firmes sobre qué pudo haber ocurrido. La familia descarta que se trate de una desaparición voluntaria y sostiene que el joven mantenía contacto frecuente con su entorno, lo que hace aún más inusual su ausencia.

Quién es el argentino desaparecido

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Debandi Álvarez es licenciado en Biología y trabajó durante años en la Universidad Nacional de Luján, además de desempeñarse en el sector privado. Había viajado a Europa con el objetivo de continuar su desarrollo profesional y académico.

En los meses previos a su desaparición, había recorrido varios países, entre ellos Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Países Bajos, antes de llegar a Francia a fines de diciembre.

El pedido desesperado de la familia sobre Juan Ignacio Debandi Álvarez

Mientras la investigación avanza sin resultados concretos, la familia mantiene una guardia permanente a la espera de cualquier dato que permita dar con su paradero.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al +54 9 11 5652 4380 o al correo [email protected].

“No perdemos la esperanza de encontrarlo”, expresaron sus padres, en medio de una búsqueda que ya atraviesa fronteras.