Tenía un vuelo en Europa y nunca llegó: la última pista que dejó Juan Ignacio Debandi Álvarez. 

Búsqueda internacional y múltiples hipótesis
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Ante la falta de noticias, la denuncia escaló rápidamente y derivó en un operativo conjunto. Actualmente, la búsqueda se extiende por Francia, España e Irlanda, países en los que el joven había residido o tenía vínculos recientes.
El caso cuenta con la intervención de INTERPOL y organismos diplomáticos argentinos, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del expediente.
A pesar de los esfuerzos, no hay hasta el momento indicios firmes sobre qué pudo haber ocurrido. La familia descarta que se trate de una desaparición voluntaria y sostiene que el joven mantenía contacto frecuente con su entorno, lo que hace aún más inusual su ausencia.
Quién es el argentino desaparecido
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Debandi Álvarez es licenciado en Biología y trabajó durante años en la Universidad Nacional de Luján, además de desempeñarse en el sector privado. Había viajado a Europa con el objetivo de continuar su desarrollo profesional y académico.
En los meses previos a su desaparición, había recorrido varios países, entre ellos Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Países Bajos, antes de llegar a Francia a fines de diciembre.
El pedido desesperado de la familia sobre Juan Ignacio Debandi Álvarez
Mientras la investigación avanza sin resultados concretos, la familia mantiene una guardia permanente a la espera de cualquier dato que permita dar con su paradero.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al +54 9 11 5652 4380 o al correo [email protected].
“No perdemos la esperanza de encontrarlo”, expresaron sus padres, en medio de una búsqueda que ya atraviesa fronteras.