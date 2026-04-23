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Tenía un vuelo en Europa y nunca llegó: la última pista que dejó Juan Ignacio Debandi Álvarez

El biólogo argentino de 36 años fue visto por última vez en el sur de Francia y su caso ya escaló a nivel internacional. Sin rastros desde enero, su familia y las autoridades intensifican la búsqueda.

Tenía un vuelo en Europa y nunca llegó: la última pista que dejó Juan Ignacio Debandi Álvarez. 

Tenía un vuelo en Europa y nunca llegó: la última pista que dejó Juan Ignacio Debandi Álvarez. 

La desaparición de Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años, mantiene en vilo a su familia y activó una búsqueda internacional que ya involucra a INTERPOL. El joven fue visto por última vez en el sur de Francia en enero y, desde entonces, no hay rastros concretos sobre su paradero.

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El último contacto con sus familiares ocurrió el 11 de enero, durante una videollamada que, según relataron, transcurrió con total normalidad. Sin embargo, pocos días después, el silencio fue absoluto y comenzó una reconstrucción contrarreloj de sus últimos movimientos.

El rastro que se apagó y el vuelo que nunca tomó

Gracias al seguimiento de sus dispositivos electrónicos, la familia pudo establecer un dato clave: el celular y la computadora del joven dejaron de emitir señal el 18 de enero en las cercanías de Marsella, en la zona costera de Cassis.

El detalle que profundiza el misterio es que Debandi tenía un vuelo programado para el 19 de enero con destino a Barcelona, pero nunca lo abordó ni lo reprogramó. Desde ese momento, su rastro se perdió por completo.

Búsqueda internacional y múltiples hipótesis

Argentino desaparecido en Europa 2

Ante la falta de noticias, la denuncia escaló rápidamente y derivó en un operativo conjunto. Actualmente, la búsqueda se extiende por Francia, España e Irlanda, países en los que el joven había residido o tenía vínculos recientes.

El caso cuenta con la intervención de INTERPOL y organismos diplomáticos argentinos, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del expediente.

A pesar de los esfuerzos, no hay hasta el momento indicios firmes sobre qué pudo haber ocurrido. La familia descarta que se trate de una desaparición voluntaria y sostiene que el joven mantenía contacto frecuente con su entorno, lo que hace aún más inusual su ausencia.

Quién es el argentino desaparecido

Argentino desaparecido en Europa 3

Debandi Álvarez es licenciado en Biología y trabajó durante años en la Universidad Nacional de Luján, además de desempeñarse en el sector privado. Había viajado a Europa con el objetivo de continuar su desarrollo profesional y académico.

En los meses previos a su desaparición, había recorrido varios países, entre ellos Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Países Bajos, antes de llegar a Francia a fines de diciembre.

El pedido desesperado de la familia sobre Juan Ignacio Debandi Álvarez

Mientras la investigación avanza sin resultados concretos, la familia mantiene una guardia permanente a la espera de cualquier dato que permita dar con su paradero.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al +54 9 11 5652 4380 o al correo [email protected].

No perdemos la esperanza de encontrarlo”, expresaron sus padres, en medio de una búsqueda que ya atraviesa fronteras.

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