Uber anunció junto a Caputo una inversión de USD 500 millones en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que Uber invertirá más de 500 millones de dólares en Argentina para expandir su operación en Argentina por los próximos 3 años.
El ministro Luis Caputo confirmó que la empresa destinará fondos durante los próximos tres años para expandir su operación en el país, fortalecer su presencia en más de 50 ciudades y relanzar Uber Eats como parte de su estrategia de crecimiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que Uber invertirá más de 500 millones de dólares en Argentina para expandir su operación en Argentina por los próximos 3 años.
"En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario", afirmó el ministro en su cuenta de X.
El funcionario mantuvo una reunión junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, con la Ceo de Uber, Dara Khosrowshahi; la gerente general de la empresa para Argentina, Eli Frías; y el Head de Uber Eats Argentina, Juan Martín Cappellini.
“Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo USD 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar”, plantéo Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.
Según detallaron desde la plataforma, la app está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina. Más de 20 millones de personas han viajado con Uber en el país y más de un millón ha generado ganancias a través de la app.
“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, expresó Eli Frias, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.
La empresa proyecta que Uber One, la suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad, extenderá su propuesta a delivery a medida que Uber Eats avance en su despliegue.
“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios", expresó Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.