Uber anunció junto a Caputo una inversión de USD 500 millones en Argentina

Según detallaron desde la plataforma, la app está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina. Más de 20 millones de personas han viajado con Uber en el país y más de un millón ha generado ganancias a través de la app.

“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, expresó Eli Frias, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

La empresa proyecta que Uber One, la suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad, extenderá su propuesta a delivery a medida que Uber Eats avance en su despliegue.

“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios", expresó Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.