Habló Cristina Castro: "Esto recién empieza; Facundo no se suicidó ni tuvo un accidente, fue asesinado por la policía"

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro. Foto: Amnistía Internacional

Después de que se conocieran los resultados de la autopsia del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina Castro junto a sus abogados y su perito de parte brindó una conferencia de prensa virtual asistida por Amnistía Internacional.

Allí, Cristina Castro fue tajante: "Esto recién empieza. Han llegado resultados que no teníamos. Facundo no se suicidio ni tuvo un accidente, lo mató la policía. Tenemos pruebas. Estamos trabajando muy bien con los fiscales, estamos avanzando muchísimo". Luego la mujer pidió a la prensa que "no confíen en nadie".

De acuerdo con la autopsia, Facundo murió de forma violenta por ahogamiento. Debido al estado esquelético del cuerpo, no se pudo determinar si la causa de muerte fue por un accidente, un suicidio o un homicidio. Pero este diagnóstico, sumado a las pruebas encontradas en la escena del hallazgo del cuerpo, confirmaría, para la querella, que el joven fue asesinado. Sin embargo, evitaron dar mayores precisiones porque aún hay pruebas en análisis.

"Este informe nos deja que la causa de muerte de Facundo fue una asfixia violenta por sumersión. Creemos que a pesar de las limitaciones que pueda tener el estudio es muy importante complementar esta prueba con estudios sobre las circunstancias del hallazgo del cuerpo. La escena del crimen habla, está hablando muchísimo. se encontraron muchas cosas", dijo Luciano Peretto, uno de los abogados.

Más adelante, Leandro Aparicio, el otro letrado que representa a Cristina, aseguró que "habrá detenciones" pero que aún no pueden revelar de quiénes o bajo qué circunstancias. "Creo que dentro de poco va a haber movimientos que alientan la hipótesis de la querella", aseguró.

Las pruebas más fuertes en las que se apoyan Cristina Castro y sus abogados para determinar que Facundo fue asesinado por la policía son una huella de vehículo al costado del hallazgo del cuerpo y la presencia olfativa detectada por perros de restos de Facundo en un patrullero. La policía siempre aseguró que el joven siguió su camino sin subirse a la camioneta.

Además, Mario Sosa, el oficial que lo detuvo, habría borrado un mensaje de texto de su superior del día de la detención en donde se leía "si se hace el pajero, bajalo". Para los abogados esto significa que Facundo enfrentó la autoridad y, por lo tanto, lo llevaron a la comisaría en donde podrían haberlo atacado.