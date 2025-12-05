En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
MILAGRO

Habló la sobreviviente del accidente del helicóptero: "Si el piloto no hacía..."

La mujer fue internada con heridas leves. Su acompañante y el piloto del helicóptero también sufrieron heridas y siguen internados.

Habló la sobreviviente del accidente del helicóptero: Si el piloto no hacía...

Un helicóptero Robinson 44 perteneciente a la empresa Hangar Servicios terminó estrellado sobre un predio de canchas de tenis en el barrio porteño de Palermo. El piloto y dos ocupantes resultaron heridos; entre ellos, la periodista Camila Prieto.

Leé también Un informe reveló los cambios en consumo de redes sociales en 2025 y anticipa nuevas proyecciones para 2026
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de noviembre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)

Prieto, que durante años se desempeñó como productora del programa Bahía Hoy del sitio La Brujula de Bahía Blanca, dialogó con ese medio tras el siniestro y llevó tranquilidad: “Estamos bien, gracias a Dios, y mi novio también. Si el piloto no hacía esa maniobra, esto podría haber sido una tragedia”, afirmó.

Según fuentes del sistema de emergencias, el episodio ocurrió pasadas las 20:15 del jueves. Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME asistieron a las tres personas que viajaban en la aeronave y luego las trasladaron al Hospital Fernández para realizarles estudios preventivos.

El helicóptero, que había despegado desde San Fernando con destino al Aeroparque Jorge Newbery, sufrió un fallo técnico a mitad de ruta. Ante esa situación, el piloto se vio obligado a ejecutar un aterrizaje forzoso que terminó con la nave volcada sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano. Como medida de seguridad, se interrumpió el tránsito en un sector de la calle Jerónimo Salguero.

Autoridades explicaron que se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia: bomberos, SAME, Policía de la Ciudad y personal especializado en rescate trabajaron coordinadamente para asistir a los heridos y asegurar el perímetro. La investigación continúa abierta para determinar el origen del desperfecto y establecer si hubo factores adicionales que contribuyeron al accidente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Reprogramaron los vuelos rasantes de los F-16 en Buenos Aires: cuándo serán y por qué lo cambiaron
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué líneas no funcionan este viernes
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo y hubo al menos tres heridos

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar