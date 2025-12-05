Habló la sobreviviente del accidente del helicóptero: "Si el piloto no hacía..."

Un helicóptero Robinson 44 perteneciente a la empresa Hangar Servicios terminó estrellado sobre un predio de canchas de tenis en el barrio porteño de Palermo. El piloto y dos ocupantes resultaron heridos; entre ellos, la periodista Camila Prieto.
La mujer fue internada con heridas leves. Su acompañante y el piloto del helicóptero también sufrieron heridas y siguen internados.
Prieto, que durante años se desempeñó como productora del programa Bahía Hoy del sitio La Brujula de Bahía Blanca, dialogó con ese medio tras el siniestro y llevó tranquilidad: “Estamos bien, gracias a Dios, y mi novio también. Si el piloto no hacía esa maniobra, esto podría haber sido una tragedia”, afirmó.
Según fuentes del sistema de emergencias, el episodio ocurrió pasadas las 20:15 del jueves. Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME asistieron a las tres personas que viajaban en la aeronave y luego las trasladaron al Hospital Fernández para realizarles estudios preventivos.
El helicóptero, que había despegado desde San Fernando con destino al Aeroparque Jorge Newbery, sufrió un fallo técnico a mitad de ruta. Ante esa situación, el piloto se vio obligado a ejecutar un aterrizaje forzoso que terminó con la nave volcada sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano. Como medida de seguridad, se interrumpió el tránsito en un sector de la calle Jerónimo Salguero.
Autoridades explicaron que se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia: bomberos, SAME, Policía de la Ciudad y personal especializado en rescate trabajaron coordinadamente para asistir a los heridos y asegurar el perímetro. La investigación continúa abierta para determinar el origen del desperfecto y establecer si hubo factores adicionales que contribuyeron al accidente.