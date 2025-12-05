Habló la sobreviviente del accidente del helicóptero: "Si el piloto no hacía..."

El helicóptero, que había despegado desde San Fernando con destino al Aeroparque Jorge Newbery, sufrió un fallo técnico a mitad de ruta. Ante esa situación, el piloto se vio obligado a ejecutar un aterrizaje forzoso que terminó con la nave volcada sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano. Como medida de seguridad, se interrumpió el tránsito en un sector de la calle Jerónimo Salguero.