La primeriada más polémica del año: qué hizo Sofía Martínez frente a Trump

La maniobra no cayó nada bien. Testigos aseguran que Sol se quedó helada, dudando de cómo seguir, visiblemente molesta por lo que interpretó como un ninguneo absoluto.

Lejos de recomponerse, Sofía continuó hablando sin freno. No dejaba entrar a nadie, no cedía el paso, no permitía que sus colegas sumaran una sola palabra. Quiso acapararlo todo.

La pregunta que lanzó en inglés fue: “¿Crees que este será el mejor mundial de la historia?” Trump, fiel a su estilo, contestó: “Depende, pero espero que sí. A veces los partidos son buenos y otras te desilusionan… creo que todos están haciendo un gran trabajo.”

Luego se sumó otra colega de otro medio, que al preguntar recibió una mala cara de la rubia de Telefe, que quiso acaparar todo el momento.