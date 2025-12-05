En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Mundial
Sofía Martínez
No da

La primeriada más polémica del año: qué hizo Sofía Martínez frente a Trump

Escándalo en vivo: el gesto desubicado de Sofía Martínez con sus colegas cuando apareció Trump en pleno sorteo del Mundial.

La primeriada más polémica del año: qué hizo Sofía Martínez frente a Trump

El sorteo del Mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos dejó un momento explosivo que ya genera ruido en todos los medios: la actitud totalmente fuera de lugar de Sofía Martínez, que hizo estallar la bronca de sus colegas —en especial la de Sol Rivas— durante la cobertura en vivo para Telefe y DirectTV.

Leé también Todos los looks y los mejor y peor vestidos de la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026
Heidi Klum, presentado del sorteo del Mundial 2026. 

Todo ocurrió cuando apareció Donald Trump en el evento. Rivas lo tenía a un metro, lista para la nota. Le hizo una pregunta clara, directa, pero jamás imaginó lo que pasaría segundos después.

La “primeriada” que desató el escándalo fue cundo Trump apenas empezaba a escuchar la consulta de Sol, Sofía Martínez tomó una decisión que sorprendió a todos: no esperó ni medio segundo. Lanzó su micrófono hacia el presidente estadounidense y formuló una nueva pregunta por encima de su compañera, rompiendo el código tácito entre periodistas.

sofi

El mandatario, desconcertado pero dispuesto a hablar, la respondió a ella, dejando a Rivas en un incómodo silencio frente a las cámaras.

La maniobra no cayó nada bien. Testigos aseguran que Sol se quedó helada, dudando de cómo seguir, visiblemente molesta por lo que interpretó como un ninguneo absoluto.

Lejos de recomponerse, Sofía continuó hablando sin freno. No dejaba entrar a nadie, no cedía el paso, no permitía que sus colegas sumaran una sola palabra. Quiso acapararlo todo.

La pregunta que lanzó en inglés fue: “¿Crees que este será el mejor mundial de la historia?” Trump, fiel a su estilo, contestó: “Depende, pero espero que sí. A veces los partidos son buenos y otras te desilusionan… creo que todos están haciendo un gran trabajo.”

Luego se sumó otra colega de otro medio, que al preguntar recibió una mala cara de la rubia de Telefe, que quiso acaparar todo el momento.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial Sofía Martínez
Notas relacionadas
Sorteo del Mundial 2026: qué hay que saber y cómo será el camino de la Selección argentina
A horas del sorteo del Mundial, Messi no aseguró su presencia, pero dejó una frase sobre la Selección que ilusionó a todos
La ceremonia del Mundial 2026 promete ser histórica: las estrellas que conducirán el evento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar