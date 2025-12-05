Dieron a conocer los testigos de la gran boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Córdoba

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Cómo será el look de Nicolás Cabré en la boda con Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya tienen todo listo para su gran boda en Córdoba, y uno de los aspectos que más expectativa genera es, sin dudas, el look que lucirán en el altar. El actor y la modelo se encargaron de que cada detalle reflejara su estilo y personalidad, combinando elegancia con toques románticos y modernos.

El diseñador Daniel Casalnovo contó cómo se gestó el look de Nicolás: “Hace cuatro meses que vino, me contó cómo fue, cómo le pidió casamiento a Rocío en Punta Cana. El diseño fue elegido por él. Me mostró en el celular y me dijo ‘quiero esto’”, relató. Y aunque intentó darle su toque, Cabré fue firme: “Le puse mi impronta y no hubo forma porque él quería eso”.

“El color que él quiso no te lo voy a decir ahora, aunque son tonos pasteles. Van a ver un Nicolás Cabré bomba, y ella es otra bomba, un bombazo. Está todo muy bien hecho”, agregó.

Según el diseñador, ambos se aseguraron que su vestimenta no solo sea elegante, sino también significativa. Cada detalle, desde el corte y los accesorios hasta los tonos y texturas, fue pensado para que el look sea un reflejo del amor y la complicidad que los une, y para que ambos brillen con luz propia en uno de los días más importantes de sus vidas.