Dieron a conocer los testigos de la gran boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Córdoba
Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil. La gran fiesta se acerca y ya están definidos los caballeros y damas de honor. Enterate de todos los detalles en la nota.
5 dic 2025, 23:02
Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya tienen todo listo para su gran casamiento en una pintoresca estancia en las Sierras de Córdoba, donde celebrarán por todo lo alto y sellarán su amor frente a un gran número de familiares y amigos. La pareja llegó al altar civil esta semana en el Registro Civil, y ahora se prepara para disfrutar de una boda soñada.
Para que la celebración sea aún más especial y llena de significado, decidieron rodearse de quienes los acompañaron a lo largo de toda su vida, aquellos que marcaron su camino y compartieron sus momentos más importantes. Serán ellos los testigos privilegiados de este amor, haciendo que cada instante de la ceremonia brille con un valor único e inolvidable. ¿A quién eligió cada uno?
Daniel Casalnovo, el diseñador elegido por Cabré, reveló en Tarde o Temprano (El Trece) quiénes serán las damas y los caballeros de honor que acompañarán a la pareja al altar, al más puro estilo “yanqui”, como lo definió él, algo poco común de ver en bodas locales.
Sin más misterio, reveló: “Ella puso a sus damas de honor, sus amigas de la infancia. Y él puso, en vez de famosos, a sus amigos de Mataderos y a su hermano: cuatro en total”.
Cómo será el look de Nicolás Cabré en la boda con Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya tienen todo listo para su gran boda en Córdoba, y uno de los aspectos que más expectativa genera es, sin dudas, el look que lucirán en el altar. El actor y la modelo se encargaron de que cada detalle reflejara su estilo y personalidad, combinando elegancia con toques románticos y modernos.
El diseñador Daniel Casalnovo contó cómo se gestó el look de Nicolás: “Hace cuatro meses que vino, me contó cómo fue, cómo le pidió casamiento a Rocío en Punta Cana. El diseño fue elegido por él. Me mostró en el celular y me dijo ‘quiero esto’”, relató. Y aunque intentó darle su toque, Cabré fue firme: “Le puse mi impronta y no hubo forma porque él quería eso”.
“El color que él quiso no te lo voy a decir ahora, aunque son tonos pasteles. Van a ver un Nicolás Cabré bomba, y ella es otra bomba, un bombazo. Está todo muy bien hecho”, agregó.
Según el diseñador, ambos se aseguraron que su vestimenta no solo sea elegante, sino también significativa. Cada detalle, desde el corte y los accesorios hasta los tonos y texturas, fue pensado para que el look sea un reflejo del amor y la complicidad que los une, y para que ambos brillen con luz propia en uno de los días más importantes de sus vidas.