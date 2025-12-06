Se acerca la despedida de Yanina Latorre en LAM: el comentario de Ángel de Brito que la conmovió

Las despedidas son esos dolores dulces, dice el dicho. Y vaya si lo sabe Yanina Latorre, quien atraviesa sus últimos días como panelista de LAM (América TV) tras 10 temporadas ininterrumpidas al pie del cañón con Ángel de Brito.
La apertura de LAM tuvo un toque emotivo cuando Ángel de Brito le lanzó un comentario a Yanina Latorre, haciendo referencia a su inminente salida tras 10 temporadas.
Desde el canal ya comenzaron a despedirla de a poco y, por eso, durante esta semana dedicaron la apertura del programa a repasar su trayectoria en el ciclo, destacando los mejores momentos y las anécdotas que marcaron su carrera en el panel. La sorpresa y la emoción se mezclaron, llenándola de aún más nostalgia.
Por su parte, Yanina, entre risas y algún que otro suspiro, todavía parece no asimilar del todo que en apenas 20 días se despedirá de la silla que ocupó durante una década, dejando atrás años de trabajo, camaradería y momentos inolvidables frente a las cámaras. Esto quedó más que claro cuando la presentaron el 5 de diciembre.
"Bienvenida, Yanina Latorre. Cada vez menos falta", dijo el conductor, recordándole que su despedida está cada vez más cerca. Unas palabras que hicieron que por un momento cayera en la realidad. "¡Once programas! O por ahí, menos", agregó.
Yanina, con su habitual sinceridad, se sumó a los comentarios y respondió tal cual había dicho en El Observador: "Yo estoy bien, por ahora no caí".
Tras confirmarse la salida de Yanina Latorre de LAM (América TV), Ángel de Brito se puso en marcha para cubrir un puesto clave en el panel. Su objetivo era encontrar a una figura con presencia mediática, fuerza en pantalla y capacidad para ocupar —aunque sea parcialmente— el vacío que deja la histórica angelita. Y parece que lo logró.
La elegida es Pilar Smith, quien llega después de una polémica desvinculación de Telefe tras 17 años en el canal. La periodista había estado en negociaciones paralelas con su nuevo destino, que le dará la bienvenida brevemente, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.
Como detalle extra, tanto Ángel como Pilar anunciaron la incorporación casi al mismo tiempo, confirmando un movimiento que promete cambiar la dinámica del programa. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith", aseguró el conductor en el ciclo.
Smith ya tuvo su debut soñado en el ciclo nocturno el lunes 1 de diciembre con una presentación filosa como ella misma. "¡Se dio, por fin! ¡En tu cara! Impresionante", expresó eufórica la periodista al ingresar al estudio, mientras los presentes la ovacionaban con aplausos.
"Acá estoy para defenderme, porque se habló tanto de mí... Así que vine a poner el cuerpo", agregó.