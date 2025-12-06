Se acerca la despedida de Yanina Latorre en LAM: el comentario de Ángel de Brito que la conmovió

Yanina, con su habitual sinceridad, se sumó a los comentarios y respondió tal cual había dicho en El Observador: "Yo estoy bien, por ahora no caí".

Yanina Latorre en LAM

Quién reemplazará a Yanina Latorre en LAM

Tras confirmarse la salida de Yanina Latorre de LAM (América TV), Ángel de Brito se puso en marcha para cubrir un puesto clave en el panel. Su objetivo era encontrar a una figura con presencia mediática, fuerza en pantalla y capacidad para ocupar —aunque sea parcialmente— el vacío que deja la histórica angelita. Y parece que lo logró.

La elegida es Pilar Smith, quien llega después de una polémica desvinculación de Telefe tras 17 años en el canal. La periodista había estado en negociaciones paralelas con su nuevo destino, que le dará la bienvenida brevemente, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Como detalle extra, tanto Ángel como Pilar anunciaron la incorporación casi al mismo tiempo, confirmando un movimiento que promete cambiar la dinámica del programa. "Podemos confirmar que se suma a LAM como angelita titular, y lo tenemos arreglado hace como un mes, Pilar Smith", aseguró el conductor en el ciclo.

Smith ya tuvo su debut soñado en el ciclo nocturno el lunes 1 de diciembre con una presentación filosa como ella misma. "¡Se dio, por fin! ¡En tu cara! Impresionante", expresó eufórica la periodista al ingresar al estudio, mientras los presentes la ovacionaban con aplausos.

"Acá estoy para defenderme, porque se habló tanto de mí... Así que vine a poner el cuerpo", agregó.