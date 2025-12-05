Así será el sobrevuelo histórico de los aviones F-16 en Buenos Aires: horarios y recorrido

07:55 h – Ingreso a la Ciudad

Los cazas ingresarán al espacio aéreo porteño desde el noroeste, volando a baja altura sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto. Este paso marca el inicio formal del despliegue aéreo.

08:00 h – Sobrevuelo de Casa Rosada

A las 8 en punto, los F-16 cruzarán el cielo sobre la Casa Rosada, desplazándose de Este a Oeste a 2.000 pies de altura. Será uno de los momentos visualmente más impactantes del operativo.

Desde allí continuarán su vuelo por la Avenida de Mayo, en dirección a Plaza Miserere, en el barrio de Balvanera.

08:03 h – Viraje hacia el sur y cruce por la 9 de Julio

A la altura de Once, realizarán un viraje hacia el sur para reposicionarse y emprender un nuevo recorrido: el sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte, pasando junto al Obelisco.

08:05 h – Aeroparque y Costa

Dos minutos después se producirá otro giro, esta vez hacia el oeste, que les permitirá sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery. Luego cruzarán sobre Retiro e iniciarán la maniobra hacia Puerto Madero.

08:06 h – Giro de 360 grados en torno al Ministerio de Defensa

En uno de los puntos más técnicos del operativo, los F-16 ejecutarán un giro completo de 360 grados, cuyo centro será el edificio del Ministerio de Defensa. Esta maniobra permitirá que el público porteño vea la formación desde distintos ángulos.

08:10 h – Despedida sobre la 9 de Julio y regreso a Córdoba

A modo de cierre, los aviones realizarán un último pasaje sobre la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte. Tras ese saludo final, emprenderán el regreso hacia el Área Material Río Cuarto, donde se realizará la ceremonia principal encabezada por Milei.

Avión F16 2 El Gobierno adelantó el acto del vuelo rasante de los aviones F-16.

Una presentación oficial condicionada por el clima

Aunque el Gobierno esperaba realizar el acto oficial este domingo, las condiciones climáticas obligaron a modificar todo el cronograma. La presentación formal de los F-16 se llevará a cabo en la base cordobesa, donde podrán observarse tanto sus capacidades operativas como su alcance estratégico.

El evento contará con la presencia del presidente Milei, quien celebró en reiteradas oportunidades la adquisición de estas aeronaves, consideradas una de las incorporaciones más relevantes para el sistema de defensa argentino desde comienzos de los años 80. También asistirán el ministro saliente, Luis Petri, y su sucesor designado, Carlos Presti, además de jefes de las Fuerzas.

Un “hito estratégico” para la defensa argentina

Avión F16 3 El Gobierno adelantó el acto del vuelo rasante de los aviones F-16.

Desde el Ministerio de Defensa describen la llegada de los F-16 como “un hito estratégico para el país”. Las aeronaves adquiridas permiten recuperar la capacidad de intercepción supersónica, una habilidad clave para vigilar y proteger el espacio aéreo nacional.

Durante décadas, Argentina operó sin aviones de combate de esta categoría, limitando su capacidad de respuesta y de control territorial. La incorporación de los F-16, modelo utilizado por más de 20 países, representa un salto tecnológico que reposiciona a la Fuerza Aérea en estándares internacionales.

Los primeros seis aviones forman parte de un lote mayor, cuyo arribo se completará en etapas. Su despliegue incluye entrenamiento avanzado, adaptación de infraestructura y cooperación técnica con otros países que ya operan este modelo.